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आज 23 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: मेलजोल बढ़ाएंगे, संवेदनशीलता बनी रहेगी

Aaj ka Mesh Rashifal 23 October 2026, Aries Horoscope Today: व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे.  मेलजोल बढ़ाएंगे.  संवेदनशीलता बनी रहेगी.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन और सक्रियता बढ़ाएं. उत्साह बनाए रखेंगे. 

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aries horoscope
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महत्वपूर्ण कार्यों  को शाम तक कर लेने पर जोर दें.  आर्थिक कार्यों  को गति दे पाएंगे.  चहुंओर लाभ और संवार की स्थिति रहेगी.  कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे.  सहकर्मियों और मित्रों का ण्8गण् साथ रहेगा.  स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.  अनुशासन से कार्य करेंगे.  विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा.  वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे.  आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा.  निसंकोच कदम आगे बढ़ाएं.  कार्य व्यापार में साहस दिखाएंगे.  उधार के लेनदेन से बचें. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर विषयों में तेजी दिखाएंगे.  सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.  भेंटवार्ता में सहज रहेंगे.  कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी.  व्यापार में शुभता का संचार रहेगा.  तर्कशीलता बनाए रहेंगे. 

धन संपत्ति-  आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा.  कारोबारी उन्नति पर फोकस रखेंगे.  वित्तीय हितों को साधेंगे.  कार्ययोजनाओं में गति आएगी.  बड़े प्रयास बनाए रखेंगे.  प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. 

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प्रेम मैत्री- संबंधों को बल मिलेगा.  करीबियों के संग सुखद समय बिताएंगे.  मन प्रसन्न रहेगा.  अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.  परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे.  रिश्ते मजबूत होंगे.  मित्रों को प्रभावित करेंगे.  भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.  प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे.  उत्साह बनाए रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे.  मेलजोल बढ़ाएंगे.  संवेदनशीलता बनी रहेगी.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन और सक्रियता बढ़ाएं. 

आज का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  सहज रहें. 

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शुभ अंक : 5, 6, 7 और  9

शुभ रंग : मरून

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