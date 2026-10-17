आज 17 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: अनुकूलता बनी रहेगी, सहयोग का भाव रहेगा

महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ा पाएंगे. नवकार्य की शुरूआत संभव है. विविध पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी. सभी क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. उच्च शिक्षा पर जोर देंगे. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सहज बने रहेंगे. आत्मविश्वास से सफलता पाएंगे. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे बने रहेंगे. धार्मिक एवं मनोरंजक यात्रा संभव हैं.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर तेजी बनाए रखेंगे. अड़चन अवरोध दूर होंगे. साथियों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार में लंबित मामले गति पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा.



धन संपत्ति - वित्तीय मामले अपेक्षा के अनुरूप बनेंगे. आर्थिक स्तर पर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. योजनाएं व संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियों में सकारात्मकता बढ़ेगी. असहजताएं दूर होंगी.

प्रेम मैत्री- करीबियों का सहयोग मिलेगा. प्रेम और स्नेह के प्रयासों को बल देंगे. मन के मामले संवार पर बनाए रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंधो में सुधार होगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर फोकस होगा. अनुकूलता बनी रहेगी. सहयोग का भाव रहेगा. शैक्षिक मामले संवरेंगे. सोच ऊंची रखें. निसंकोच बने रहेंगे.

आज का उपाय: भक्तों पर असीम कृपा करने वाली देवी मां कालरात्रि की पूजा वंदना करें. तेल तिलहन का दान करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तीर्थस्थल जाएं.

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शुभ अंक : 1, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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