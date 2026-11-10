आज 10 नवंबर 2026 मेष राशिफल: आज खर्चों पर रखें कंट्रोल, धोखेबाजों से रहें सावधान

चर्चा संवाद में सूझबूझ और विनम्रता बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रह सकते हैं. परिजनों का सहयोग रहेगा. निजी विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्यगत मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे. अन्य के प्रति क्षमा भाव बनाए रखें. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. लेनदेन में धैर्य से काम निकालें. दबाव में कार्य करने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सभी के प्रति सद्व्यवहार व सकारात्मकता बनाए रखेंगे. धोखेबाजों की बातों में न आएं.

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नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार के अनुबंधो में सजगता बनाए रहें. करीबियों का सहयोग रहेगा. पेशेवर निरंतरता बढ़ाए रहें. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. गंभीरता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी मध्यम बनी रह सकती हैं. बचत से ज्यादा खर्च बढ़ा रह सकता है. जिम्मेदारों की सीख सलाह को अनदेखा न करें. भेंट में सतर्कता रखेंगे. लाभ पक्ष साधारण रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावानात्मक संबंधों में सहजता बनी रहेगी. सहकार पर जोर बनाए रहेंगे. वरिष्ठों से समय लेकर भेंट के लिए जाएं. आदर का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत संपर्कों में सजग रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार मधुर रखें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था व बड़प्पन बढ़ाएंग. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. विनम्रता बनाए रहें

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शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : लाल

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