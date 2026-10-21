Kumbh Tarot Rashifal 21 October 2026: अवसर पर अपना पक्ष रखेंगे, सबको जोड़े रखने की कोशिश होगी

कुंभ

नाइट आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए गंभीरता से आगे बढ़ने और जिम्मेदारी को हरसंभव पूरा करने की सोच को बढ़ावा देने वाला है. हर क्षेत्र में सहज होंगे. स्थिरता और मजबूती बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में उम्दा परिणाम पाएंगे. प्रतिभा से आगे बढ़ेंगे. अधिकारी विश्वास बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. पद प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करेंगे.

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संतुलित व्यवहार बनाए रखेंगे. वरिष्ठों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में गंभीरता दिखाएंगे. वादा निभाने में आगे रहेंगे. बड़ों का साथ व समर्थन प्राप्त होगा. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे. व्यवस्था का समर्थन सहयोग प्राप्त होगा. योग्यजनों को उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अवसर पर अपना पक्ष रखेंगे. सबको जोड़े रखने की कोशिश होगी.

स्वास्थ्य: खानपान अच्छा रहेगा. दिनचर्या नियमित बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. महत्वपूर्ण यात्रा बनाए रख सकते हैं. प्रयास सफल होंगे.

रिश्ते: घरवालों की खुशी बढ़ाएंगे. दोस्तों का सहयोग मिलेगा. व्यक्तिगत वादे निभाएंगे.

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