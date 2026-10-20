Kumbh Tarot Rashifal 20 October 2026: आज कारोबार में बरतें सावधानी, उधार के लेनदेन से बचें

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द डेविल

आज का दिन आप के लिए अवरोध के कारण कार्य व्यापार सामान्य बने रहने का संकेतक है. विभिन्न कार्यों में अनावश्यक प्रयासों की सहज गति में विश्वास रखें. कारोबार में धैर्य दिखाएं. महत्वपूर्ण कार्यों में नीति नियमों का पालन बनाए रखें. तैयारी से आगे बढ़ें. लापरवाही परिणाम प्रभावित कर सकती हे. व्यवहार में सजगता बढ़ाएं. रिश्तों में भरोसा बनाए रखें.

योजनाओं में सतर्कता बनाए रखें. जरूरी चर्चा के बाद उचित निर्णय लें. व्यवहार में संतुलित बनाए रखें. दबाव की स्थिति से बचें. उधारी के लेनदेन करने से बचें. निजी मामलों में ताममेल बढ़ाएं. घरेलु वातावरण साधारण रहेगा. सजगता से आगे बढ़ते रहेंगे. आवश्यक तथ्य व जानकारी साझा करने से बचें. व्यवहार को संतुलित रखें.

स्वास्थ्य: सेहत से समझौता न करें. मौसमी बदलावों को हल्के में न लें. लापरवाह न हों.

आर्थिक स्थिति: कारोबार पर फोकस बढ़ाएं. सलाह को अनदेखा न करें. सतर्कता से आगे बढ़ें.

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रिश्ते: सबसे भेंट बनाए रहें. विनम्रता और सरलता बढ़ाएं. सबका भरोसा जीतने का प्रयास करें.



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