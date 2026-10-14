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आज 14 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: सभी का साथ सहयोग पाएंगे, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा

Aaj ka Kumbh Rashifal 14 October 2026, Aquarius Horoscope Today: करीबियों की खुशी बढ़ेगी. व्यक्तिगत संबंधों में सहयोग सामंजस्य बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे.

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aquarius horoscope
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करियर व्यापार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. प्रशासन के विषयों में तेज रहेंगे. पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है. लाभकारी योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. चहुंओर संवार की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. लिखापढ़ी में पक्के बने रहेंगे. लेनदेन में पहल का भाव रहेगा. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में शुभता बनाए रखेंगे. प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. उन्नति व विस्तार पर फोकस रखेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. विभिन्न मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी. स्पर्धा का भाव रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में सफल रहेंगे. सत्ता के विषयों को अधिकाधिक समय देंगे. कार्य व्यापार में प्रयास बढ़ाए रखेंगे. साझेदारी को बल मिलेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.

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प्रेम मैत्री- परिवार में सुख बढ़ेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. करीबियों की खुशी बढ़ेगी. व्यक्तिगत संबंधों में सहयोग सामंजस्य बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयास संवारेंगे. तर्कशीलता बनाए रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान व प्रयोग करें. उत्साह दिखाएं.
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शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : पीला

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