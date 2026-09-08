आज 8 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा, करें इन मंत्र का जाप

कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाए रहें. स्वास्थ्य संकेतों पर नजर रखें. पेशेवर संबंधों में अनुकूलता रहेगी सहजता और सद्भाव से परिणाम पक्ष में बनाए रहेंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. नीति नियम और व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. नौकरीपेशा सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. आस्था विश्वास बनाए रहेंगे. साझीदारी के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मक सोच से काम लेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ें.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार में सहजता रहेगी. संवाद में तार्किकता रखें. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी लेंगे. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. सेवाभावी बने रहेंगे.

धन संपत्ति- जिम्मेदारों की सलाह पर ध्यान देंगे. प्रबंधन का पालन करेंगे. बड़ों के आदेश की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल बना रहेगा. अनुभवियों से नजदीकी बनाकर रखें. उद्योग में निवेश के प्रयास बढ़ेगे.

प्रेम मैत्री- चर्चा में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. वाताावरण का दबाव असहज स्थिति बना सकता है. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी से बचेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- दोष उभर सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मित्र व सहकर्मी सहयोगी होंगे. सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. मौके पर बात रखेंगे.

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आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. बहस में न पड़ें.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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