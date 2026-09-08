scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 8 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा, करें इन मंत्र का जाप

Aaj ka Kumbh Rashifal 8 September 2026, Aquarius Horoscope Today: स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. आस्था विश्वास बनाए रहेंगे. साझीदारी के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मक सोच से काम लेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ें.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाए रहें. स्वास्थ्य संकेतों पर नजर रखें. पेशेवर संबंधों में अनुकूलता रहेगी सहजता और सद्भाव से परिणाम पक्ष में बनाए रहेंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. नीति नियम और व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. नौकरीपेशा सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. आस्था विश्वास बनाए रहेंगे. साझीदारी के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मक सोच से काम लेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ें.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में सहजता रहेगी. संवाद में तार्किकता रखें. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी लेंगे. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. सेवाभावी बने रहेंगे.

धन संपत्ति- जिम्मेदारों की सलाह पर ध्यान देंगे. प्रबंधन का पालन करेंगे. बड़ों के आदेश की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल बना रहेगा. अनुभवियों से नजदीकी बनाकर रखें. उद्योग में निवेश के प्रयास बढ़ेगे.

सम्बंधित ख़बरें

आज अपना खान-पान ना बिगड़ने दें कुंभ, जानि‍ए पूरा दैन‍िक राश‍िफल
budh gochar 2026 kanya rashi
कन्या राशि में बुध गोचर, चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत!
हर्ष आनंद रहेगा, रिश्ता मजबूत होगा
budh nakshatra parivartan 2026
बुध का बड़ा नक्षत्र परिवर्तन! चमकेगी किस्मत!
कुंभ राशिवालों के खर्चे बढ़ेंगे, सेहत के मामले में ध्यान दें, जानें दैनिक राशिफल

प्रेम मैत्री- चर्चा में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. वाताावरण का दबाव असहज स्थिति बना सकता है. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी से बचेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- दोष उभर सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मित्र व सहकर्मी सहयोगी होंगे. सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. मौके पर बात रखेंगे.

Advertisement

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. बहस में न पड़ें.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 8 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा, करें इन मंत्र का जाप |
    आज 8 सितंबर 2026 मकर राशिफल: अपनों का साथ सहयोग रहेगा, चर्चा संपर्क में सरल रहेंगे |
    आज 8 सितंबर 2026 धनु राशिफल: निर्णय लेने में संकोच दिखाएंगे, तैयारी से आगे बढ़ें |
    आज 8 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: कार्यशैली आकर्षक होगी, सभी का समर्थन रहेगा |
    आज 8 सितंबर 2026 तुला राशिफल: अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे, लक्ष्य बनाए रहेंगे |
    आज 8 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: मनोबल ऊंचा रहेगा, न करें ये बड़ी गलती |
    आज 8 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: पेशेवरों से सहयोग मिलेगा, मितभाषी बने रहेंगे |
    आज 8 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: खुशियों को साझा करेंगे, कामकाज में बेहतर बने रहेंगे |
    आज 8 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: अवसरों का लाभ उठाएंगे, लाल वस्तुओं का दान करें |
    सत्य निकेतन जैसे हादसों के पीछे क्या है 'पैसे का खेल'? देखें ब्लैक & व्हाइट
    Advertisement