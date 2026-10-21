Aaj ka Rashifal 21 अक्टूबर 2026: सिंह राशि वाले अपने खर्चों को कंट्रोल करें, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि

मेष

कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास दिखाना होगा. तेजी से काम करने का दिन है. नेगेटिव विचार से बचें. कुछ नया करने का मौका मिलेगा. पैसा किसी को उधार ना दें. व्यापार से जुड़ी उलझनें बढ़ सकती हैं.

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जरूरी टिप- विनम्रता से बात करें

शुभ रंग- भूरा

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

वृष

अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी. प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे. यात्रा से लाभ का योग है. खर्चों को कंट्रोल करें. परिवार की उलझनें कम होंगी. व्यापारी में लाभ की स्थिति बनेगी.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

मिथुन

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. करियर में उन्नति के रास्ते बनेंगे. मन की परेशानी दूर होगी. कोई शुभ समाचार मिलेगा. धन लाभ के लिए और मेहनत करना होगा. व्यापार में समय और देना होगा.

जरूरी टिप- बड़ा वादा ना करें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- भगवान गणेश की आरती करें

कर्क

नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. रुके हुए काम पूरे होंगे. कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी. भाग्य का साथ मिलेगा. घर में कलह ना बढ़ने दें. व्यापार में सावधानी से फैसले करें.

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जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें

सिंह

रुके हुए काम बनेंगे. आलस्य काम में ना दिखाएं. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. काम को लेकर व्यस्तता रहेगी. करियर में तरक्की के लिए मेहनत बढ़ाएं. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग-मरून

उपाय-गाय को रोटी खिलाएं

कन्या

सरकार की सहायता से काम बनेंगे. आचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी. करियर को लेकर नई योजना बनेगी. विदेश से संबंधित काम में सफलता मिलेगी. गुस्से को कंट्रोल करें. व्यापार बढ़ाने के लिए मेहनत भी बढ़ाना होगा.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

तुला

मन की चिंता दूर होगी. नए लोगों से मुलाकात होगी. जल्दबाजी में कोई काम ना करें. स्वभाव में चिड़चिड़ापन ना बढ़ने दें. स्वभाव में विनम्रता रखें. व्यापारी में ध्यान देने का समय है.

जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें

शुभ रंग-गुलाबी

उपाय-पक्षियों को दाना खिलाएं

वृश्चिक

मन को शांत रख कर काम करें. रुके हुए काम बनेंगे. करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. अपने खान-पान का ख्याल रखें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

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धनु

करियर पर ध्यान दें. यात्रा का योग है. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. अहंकार से बचना होगा. मित्रों के भरोसे कोई काम ना छोड़ें. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें



मकर

सरकार से जुड़े काम बनेंगे. कहीं दूर से शुभ सूचना मिलेगी. आपका सम्मान और बढ़ेगा. सेहत ठीक रहेगी. फैसले लेने में देरी ना करें. व्यापारी में लाभ होगा.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कुंभ

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. करियर के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. संतान से खुशी मिलेगी. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में उधार लेनदेन से बचें.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं



मीन

अचानक लाभ होगा. मेहनत से काम करना होगा. करियर में उन्नति होगी. वाणी में नियंत्रण रखें. मित्रों पर शक ना करें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

आज का उपाय

यदि कोई भी काम नहीं हो पा रहा है तो अपने घर में बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें. दूब की माला अर्पित करें. घी का दीपक जलाकर आरती करें. बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं. 11 गरीबों को प्रसाद बांटें. गाय को हरा चारा खिलाएं.



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