Vastu Tips: हर रंग नहीं होता शुभ! घर पेंट कराने से पहले जान लें किन रंगों से बचना है जरूरी

Vastu Tips for Home: घर को खूबसूरत बनाने में दीवारों के रंगों की अहम भूमिका होती है. लेकिन वास्तु शास्त्र में रंगों को केवल सजावट का हिस्सा नहीं, बल्कि घर के माहौल और ऊर्जा से भी जोड़कर देखा जाता है. वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, घर के अलग-अलग हिस्सों में रंगों का चुनाव वहां के उपयोग और दिशा को ध्यान में रखकर करना चाहिए. मान्यता है कि कुछ जगहों पर गहरे या बहुत चमकीले रंगों का इस्तेमाल मानसिक शांति, आराम और सकारात्मक माहौल के अनुकूल नहीं माना जाता. आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार किचन, बेडरूम, पूजा घर और उत्तर दिशा में किन रंगों से परहेज करने की सलाह दी जाती है.

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1. किचन में नीले रंग का इस्तेमाल

वास्तु की मान्यताओं के अनुसार, रसोई का संबंध अग्नि तत्व से माना जाता है. ऐसे में किचन में नीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी जाती है. नीला रंग जल तत्व से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पारंपरिक वास्तु व्याख्या में इसे अग्नि तत्व के विपरीत माना जाता है.

किचन की दीवारों या कैबिनेट के लिए टेराकोटा, हल्का पीच, मस्टर्ड या हल्का ऑलिव जैसे रंग चुने जा सकते हैं. ये रंग रसोई को गर्मजोशी भरा और आकर्षक लुक देने में भी मदद कर सकते हैं.



2. उत्तर दिशा में लाल और पीले रंग से करें परहेज

वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन, करियर और नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है. इस दिशा का संबंध जल तत्व से है. ऐसे में यहां लाल और पीले रंग का अधिक इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी जाती है.

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वास्तु विशेषज्ञों के मुताबिक, उत्तर दिशा की दीवारों के लिए हल्का हरा, हल्का नीला, क्रीम या बेज जैसे रंग बेहतर विकल्प हो सकते हैं. इन रंगों से कमरे को सुकूनभरा और खुला हुआ लुक मिलता है. हालांकि, केवल दीवारों का रंग बदलने से आर्थिक स्थिति में बदलाव आने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

3. बेडरूम में काली दीवारें बन सकती हैं परेशानी की वजह

बेडरूम वह जगह है, जहां व्यक्ति दिनभर की थकान के बाद आराम करता है. वास्तु के अनुसार, बेडरूम में काले रंग का बहुत अधिक इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. खासकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में इस रंग को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

मान्यता है कि इस दिशा का संबंध स्थिरता और रिश्तों से होता है. ऐसे में बेडरूम के लिए हल्का भूरा, क्रीम, हल्का पीला या पीच जैसे रंग चुने जा सकते हैं. ये रंग कमरे को आरामदायक और गर्मजोशी भरा माहौल देने में मदद करते हैं.

4. घर में जरूरत से ज्यादा न करें नियॉन रंगों का इस्तेमाल

नियॉन पिंक, नियॉन ग्रीन और चमकीले नारंगी जैसे रंग देखने में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन इनका बहुत अधिक इस्तेमाल कमरे को जरूरत से ज्यादा चमकीला बना सकता है. खासकर बेडरूम और ध्यान लगाने वाली जगहों पर ऐसे रंग कुछ लोगों को असहज महसूस करा सकते हैं.

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वास्तु के अनुसार, शांत वातावरण वाली जगहों पर हल्के रंगों को प्राथमिकता देना बेहतर माना जाता है. आप चाहें तो नियॉन रंगों को पूरी दीवार पर लगाने के बजाय कुशन, छोटे सजावटी सामान या किसी एक हिस्से तक सीमित रख सकते हैं. इससे कमरे में रंगों का संतुलन बना रह सकता है.



5. पूजा घर में लाल और नारंगी रंग का अधिक इस्तेमाल

पूजा घर को ध्यान, प्रार्थना और शांति का स्थान माना जाता है. वास्तु शास्त्र में घर के उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण को पूजा और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है. इस स्थान पर लाल और नारंगी जैसे चटख रंगों की जगह हल्का नीला, सफेद या मिंट ग्रीन जैसे रंग चुनने की सलाह दी जाती है.

मान्यता है कि हल्के रंग पूजा घर में शांत और सुकूनभरा वातावरण बनाने में मदद करते हैं. अगर पूजा घर छोटा है, तो सफेद या हल्के रंगों का इस्तेमाल उसे अधिक खुला और रोशनी से भरपूर दिखाने में भी मदद कर सकता है.

घर के लिए रंग चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

- कमरे का इस्तेमाल: बेडरूम के लिए सुकून देने वाले और लिविंग रूम के लिए पसंद के अनुसार आकर्षक रंग चुनें.

- प्राकृतिक रोशनी: कम रोशनी वाले कमरों में हल्के रंग जगह को बड़ा और खुला दिखा सकते हैं.

- रंगों का संतुलन: बहुत सारे चटख रंग एक साथ इस्तेमाल करने के बजाय किसी एक रंग को प्रमुख रखें.

- अपनी पसंद को दें महत्व: वास्तु की मान्यताओं के साथ-साथ कमरे की बनावट, रोशनी और अपनी सुविधा को भी ध्यान में रखें

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