Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर से 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-पैसे में होगा फायदा

Surya Gochar 2026: अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव कुछ राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है. 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य का यह राशि परिवर्तन नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और मान-सम्मान से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है. कुछ लोगों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, तो कुछ के लिए आय और रिश्तों के लिहाज से समय महत्वपूर्ण रहेगा.

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सूर्य गोचर 2026 की तारीख और समय

वैदिक पंचांग के अनुसार, सूर्य 17 अक्टूबर 2026 को शाम 7 बजकर 57 मिनट पर कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य 16 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे. इसके बाद वे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, पिता, सरकारी सेवा, पद और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है. वहीं, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जिसे प्रेम, सुख-सुविधा, कला और भौतिक संसाधनों से जोड़कर देखा जाता है. सूर्य का तुला राशि में होना ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जाता है, क्योंकि इस राशि में सूर्य नीच के माने जाते हैं.

तुला राशि में सूर्य के आने से क्या होगा?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, सूर्य के तुला राशि में प्रवेश के समय बुध और शुक्र की मौजूदगी से तीन ग्रहों की युति बन सकती है. इसे त्रिग्रही योग कहा जाता है. सूर्य और बुध की युति को बुधादित्य योग तथा सूर्य और शुक्र की युति को शुक्रादित्य योग के नाम से जाना जाता है.

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ज्योतिष में इन योगों को बुद्धि, कार्यक्षमता, रचनात्मकता और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, किसी योग का वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति और अन्य ज्योतिषीय कारकों पर भी निर्भर करता है. इसलिए सभी लोगों के लिए इसके परिणाम एक जैसे नहीं माने जा सकते.

इन 6 राशियों को मिल सकते हैं शुभ परिणाम

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर कामकाज और आर्थिक मामलों में नए अवसर ला सकता है. नौकरी करने वालों को अपनी जिम्मेदारियां बेहतर ढंग से निभाने का मौका मिल सकता है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने से लाभ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं. रिश्तों में बातचीत और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह अवधि करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है. नौकरी में आपके काम को पहचान मिल सकती है. कारोबार करने वालों को नए ग्राहकों या व्यावसायिक संपर्कों से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. हालांकि, किसी भी बड़े निवेश या व्यावसायिक समझौते से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें. पारिवारिक जीवन में समय देना भी जरूरी रहेगा.

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3. सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जाता है. इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं. नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण काम की पेशकश हो सकती है. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना रह सकती है. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, अपनी योजनाओं पर व्यवस्थित तरीके से काम करें.

4. तुला राशि

सूर्य का गोचर तुला राशि में ही होने जा रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण रहेगा. नौकरी और कारोबार में नए अवसर सामने आ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल सकता है. आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बजट और बचत पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा. रिश्तों में अहंकार से बचें, दूसरों की बात भी सुनें. किसी भी बड़े फैसले से पहले उसके संभावित परिणामों पर विचार करें.

5. धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह समय नए संपर्क बनाने और भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिहाज से उपयोगी हो सकता है. नौकरी बदलने या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ने की योजना बना रहे लोगों को अवसरों पर नजर रखनी चाहिए. कारोबार में नेटवर्किंग से फायदा मिलने की संभावना रह सकती है. आर्थिक मामलों में आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. निजी जीवन में अपनों के साथ समय बिताने से संबंध बेहतर हो सकते हैं.

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6. मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का तुला राशि में गोचर करियर और पद-प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों को महत्वपूर्ण बना सकता है. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है या किसी पुराने काम का सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है. कारोबार करने वालों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का लाभ मिल सकता है. हालांकि, कार्यक्षेत्र में अपनी बात रखते समय संयम बरतना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में लंबी अवधि की योजना बनाना फायदेमंद रह सकता है.

सूर्य गोचर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य का तुला राशि में गोचर सभी 12 राशियों को अलग-अलग तरह से प्रभावित कर सकता है. इस अवधि में कामकाज से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना, खर्चों पर नियंत्रण रखना और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना उपयोगी रहेगा.



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