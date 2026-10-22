Surya Gochar 2026: आने वाले 25 दिन 7 राशियों के लिए लकी, सूर्य गोचर से होगा महालाभ

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है. सूर्य की चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है. इस समय सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य के इस गोचर से कुछ राशि के जातकों को करियर में आगे बढ़ने, आर्थिक स्थिति सुधारने और पारिवारिक जीवन में खुशियां मिलने के संकेत मिल सकते हैं. खासतौर पर मेष, सिंह, धनु और मकर समेत 7 राशियों के लिए यह अवधि महत्वपूर्ण मानी जा रही है. आइए जानते हैं, सूर्य गोचर से किन राशियों को लाभ मिलने की संभावना है और अगले 25 दिन उनके लिए कैसे रह सकते हैं.

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सूर्य गोचर 2026: कब तक तुला राशि में रहेंगे सूर्य?

पंचांग के अनुसार, सूर्य ने 17 अक्टूबर 2026 को कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश किया था. सूर्य इस राशि में 16 नवंबर 2026 तक रहेंगे. इसके बाद सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिष में तुला को सूर्य की नीच राशि माना जाता है. हालांकि, सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं माना जाता. जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर इसके परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

सूर्य को सरकारी नौकरी, प्रशासन, पिता, आत्मबल और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए सूर्य के राशि परिवर्तन को करियर, कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है.



इन 7 राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है सूर्य गोचर

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर आर्थिक मामलों और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है. नौकरी करने वालों को अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने से फायदा मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग मिलने की संभावना है.

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सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं. ऐसे में सूर्य का गोचर इस राशि के जातकों के लिए खास माना जाता है. अगले 25 दिनों में धन से जुड़े मामलों में सुधार की उम्मीद की जा सकती है. नौकरी में आपकी मेहनत और काम करने के तरीके की सराहना हो सकती है.



वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह अवधि धार्मिक और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिहाज से अच्छी रह सकती है. परिवार के साथ समय बिताने और किसी पुराने काम को पूरा करने का अवसर मिल सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बजट पर ध्यान देना जरूरी होगा. नौकरी और कारोबार में अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने से फायदा हो सकता है.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों को करियर और सामाजिक संपर्कों के मामले में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. दोस्तों और सहकर्मियों की मदद से किसी काम को आगे बढ़ाने में आसानी हो सकती है. नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी लेने की योजना बना रहे लोगों को अपने विकल्पों पर विचार करने का मौका मिल सकता है.



मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों के संकेत दे सकता है. नौकरी करने वालों को अपने काम में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत होगी। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन आर्थिक और पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण रह सकते हैं. किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद हो सकती है। नौकरी और कारोबार में नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं.



तुला राशि

तुला राशि में ही सूर्य का गोचर हो रहा है. ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने व्यक्तित्व, रिश्तों और कार्यक्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हो सकती है. कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण काम मिल सकता है.

सूर्य गोचर के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य का संबंध आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता से है. ऐसे में इस अवधि में कुछ बातों का ध्यान रखना उपयोगी हो सकता है.

- करियर: काम में अनुशासन बनाए रखें, जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें.

- धन: बजट बनाकर चलें, बिना पूरी जानकारी के निवेश करने से बचें.

- रिश्ते: परिवार और सहकर्मियों से बातचीत करते समय संयम रखें.

- सेहत: नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और संतुलित खानपान पर ध्यान दें.

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