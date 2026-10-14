Surya Gochar 2026: 1 महीने तक 6 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य देव, धन और करियर में लाभ के योग

Surya Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और पिता का कारक माना जाता है. ऐसे में सूर्य की राशि में बदलाव को महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना माना जाता है. अक्टूबर के मध्य में सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने से सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव पड़ने की मान्यता है. कुछ राशियों के लिए यह समय करियर में आगे बढ़ने, आर्थिक मामलों को संभालने और रिश्तों में सुधार के अवसर लेकर आ सकता है.

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ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूर्य 17 अक्टूबर 2026 को शाम 7 बजकर 57 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. इस राशि में सूर्य 16 नवंबर 2026 तक रहेंगे. इस दौरान मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में सकारात्मक संभावनाएं बन सकती हैं. हालांकि, वास्तविक परिणाम व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर माने जाते हैं.

सूर्य गोचर का क्या होगा असर?

ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, प्रतिष्ठा, प्रशासनिक क्षमता और कार्यक्षेत्र में अधिकार से जोड़कर देखा जाता है. वहीं, तुला राशि का संबंध संतुलन, साझेदारी और आपसी तालमेल से माना जाता है. ऐसे में इस गोचर के दौरान कामकाज में संतुलन बनाने, रिश्तों में समझदारी दिखाना उपयोगी हो सकता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों पर ध्यान देने वाला हो सकता है. रुका हुआ पैसा वापस मिलने या आमदनी के नए अवसर बनने की संभावना रह सकती है. हालांकि, किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाना जरूरी होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए. जल्दबाजी में आर्थिक फैसला लेने से बचें.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर मान-सम्मान और कामकाज के लिहाज से अनुकूल माना जा रहा है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में संयम और स्पष्टता बनाए रखना फायदेमंद रहेगा. कारोबार करने वाले लोगों को अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है. परिवार में भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए सूर्य का गोचर इस राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है. इस अवधि में करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. नई जिम्मेदारी, किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या काम में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है. हालांकि, सफलता पाने के लिए निरंतर मेहनत और टीम के साथ बेहतर तालमेल जरूरी होगा. आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन दूसरों की राय को भी महत्व दें.

तुला राशि

सूर्य का गोचर तुला राशि में ही होगा. इस दौरान तुला राशि के जातकों का ध्यान व्यक्तिगत विकास, आत्ममंथन और रिश्तों में संतुलन बनाने पर रह सकता है. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ने की संभावना है. निजी जीवन में किसी पुराने मुद्दे को सुलझाने का अवसर मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में अपनी बात रखते समय धैर्य रखना बेहतर रहेगा. महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें.

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धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह अवधि सामाजिक संपर्क और निजी रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है. नए लोगों से मुलाकात या किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क होने की संभावना बन सकती है. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है. वहीं, पहले से रिश्ते में रहने वाले लोगों को एक-दूसरे के साथ समय बिताने और गलतफहमियां दूर करने का अवसर मिल सकता है. करियर में भी नेटवर्किंग से फायदा हो सकता है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर पद-प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान से जुड़े मामलों को महत्व दे सकता है. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है. मेहनत पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर जा सकती है. कारोबार में नए संपर्क बनाने के अवसर मिल सकते हैं. निजी जीवन में भी आपसी समझ बेहतर करने की जरूरत रहेगी. काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना इस अवधि में अहम होगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक योजनाओं और मान-सम्मान पर ध्यान देने वाला हो सकता है. आय बढ़ाने के नए विकल्पों पर विचार करने का अवसर मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपकी राय को महत्व मिलने की संभावना है. हालांकि, अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद में जोखिम भरे निवेश करने से बचें. बजट बनाकर चलना और भविष्य की जरूरतों के लिए बचत करना बेहतर रहेगा.

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सूर्य गोचर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

सूर्य का तुला राशि में गोचर 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2026 तक रहेगा. इस दौरान ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और आपसी तालमेल से जुड़े विषय महत्वपूर्ण रह सकते हैं.

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं.

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें और अनावश्यक खर्च से बचें.

रिश्तों में अपनी बात रखने के साथ दूसरे व्यक्ति की राय भी सुनें.

किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय सभी पहलुओं पर विचार करें.

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