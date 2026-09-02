Shukra Gochar: शुक्र गोचर से 7 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, मिलेगी बंपर सफलता

Shukra gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सुख-समृद्धि, भौतिक सुख, आकर्षण, प्रेम और वैभव के कारक ग्रह शुक्र एक निश्चित अंतराल पर राशि परिवर्तन करते हैं. जब भी शुक्र की चाल में बदलाव होता है, तो उसका सीधा असर मानव जीवन, देश-दुनिया और खासकर सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आगामी 5 नवंबर 2026 को शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, जो शुक्र के मित्र ग्रह माने जाते हैं. हालांकि, कन्या राशि में शुक्र को नीच का माना गया है, बावजूद इसके कई खास योगों और नक्षत्र प्रभावों के कारण यह गोचर कुछ चुनिंदा राशियों के लिए बेहद मंगलकारी और सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है. आइए जानते हैं कि शुक्र के इस गोचर से किन 7 भाग्यशाली राशियों को बंपर लाभ मिलने वाला है.

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1. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र ग्रह हैं. इस गोचर के प्रभाव से आपके भौतिक सुख-साधनों में वृद्धि होगी. करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी. छात्रों को उच्च शिक्षा में सफलता मिल सकती है. वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी.

2. मिथुन राशि (Gemini)

चूंकि बुध और शुक्र में मित्रता का भाव है, इसलिए मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में विशेष लाभ मिलेगा. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी.

3. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे. विशेष रूप से मीडिया, कला, शेयर बाजार और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है.

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4. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे जिससे बैंक-बैलेंस मजबूत होगा. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा.

5. वृश्चिक राशि (Scorpio)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आय के नए द्वार खोलेगा. रुका हुआ या फंसा हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है. मित्रों और बड़े भाई-बहनों की सहायता से कोई बड़ा काम बन सकता है.

6. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य का पूरा साथ लेकर आ रहा है. बेरोजगार युवाओं को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

7. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं. व्यापार का विस्तार करने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है. जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे.

शुभ फल प्राप्ति के ज्योतिषीय उपाय:

प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें, उन्हें सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं.

जरूरतमंद या गरीब कन्याओं को सफेद वस्त्र या अन्न का दान करें.

अपने आसपास साफ-सुथरा माहौल रखें. महिलाओं का आदर करें, इससे शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है.

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