Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्र में 100 साल बाद बनेगा ये महासंयोग, 7 राशियां बनेंगी पैसे वाली!

Shardiya Navratri 2026: हिंदू धर्म में शक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र अत्यंत ऊर्जा, उल्लास और भक्ति का काल माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल शारदीय नवरात्र का शुभारंभ रविवार, 11 अक्टूबर 2026 से कलश स्थापना के साथ होने जा रहा है, जिसका समापन 19 अक्टूबर (महानवमी) को होगा. वहीं, 20 अक्टूबर 2026 को दशहरा मनाया जाएगा.

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इस बार आश्विन मास की प्रतिपदा से शुरू हो रहे इन नौ दिनों के पर्व पर एक बेहद दुर्लभ और अद्भुत खगोलीय संयोग बन रहा है. लगभग 100 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद नवरात्र के दौरान देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति से अत्यंत फलदायी 'गजकेसरी राजयोग' का निर्माण हो रहा है. ज्योतिष शास्त्र में इस महायोग को पद-प्रतिष्ठा, अपार धन-संपत्ति, बौद्धिक क्षमता और सौभाग्य का कारक माना गया है. मां दुर्गा की नौ शक्तियों की आराधना के साथ इस महासंयोग से किन राशियों को लाभ होने जा रहा है. आइए जानते हैं.

क्या है गजकेसरी योग और इसका महत्व?

जब किसी कुंडली या गोचर में गुरु और चंद्रमा एक-दूसरे से केंद्र भाव (1, 4, 7 या 10वें घर) में विराजमान होते हैं या दोनों की युति बनती है, तब 'गजकेसरी राजयोग' बनता है. इस बार नवरात्र के पावन दिनों में इस योग का बनना जातकों के करियर, स्वास्थ्य, और वैवाहिक जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है.

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मेष राशि (Aries)

कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं. आप खुद को बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

अचूक उपाय: मां स्कंदमाता को लाल गुलाब व बेसन के लड्डू चढ़ाएं; ऊं दुं दुर्गायै नमः का जाप करें.

वृषभ राशि (Taurus)

लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. खान-पान पर थोड़ा विशेष ध्यान दें. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी.

अचूक उपाय: मां महागौरी को सफेद चंदन व मिश्री चढ़ाएं; छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं.

कर्क राशि (Cancer)

इस 100 वर्षीय गजकेसरी राजयोग का सर्वाधिक लाभ कर्क राशि वालों को मिलेगा. मान-प्रतिष्ठा में जबरदस्त उछाल आएगा और अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है.

अचूक उपाय: मां शैलपुत्री को दूध की मिठाई का भोग लगाएं; पूजा स्थान पर चांदी का सिक्का रखें.

सिंह राशि (Leo)

कारोबार में बंपर मुनाफा हाथ लगेगा. हालांकि मौसमी बीमारियों से अपना बचाव रखें. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं.

अचूक उपाय: मां कालरात्रि को गुड़हल का फूल चढ़ाएं और पीले फलों का दान करें.

तुला राशि (Libra)

ऑफिस में आपके काम की सराहना सीनियर्स द्वारा की जाएगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और लव लाइफ में एक नया व सुखद मोड़ आएगा.

अचूक उपाय: मां कात्यायनी को इत्र व सफेद फूल अर्पित करें; केसर की खीर का नैवेद्य लगाएं.

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मकर राशि (Capricorn)

नई अचल संपत्ति (जमीन-मकान) खरीदने के रास्ते खुलेंगे. जोड़ों के दर्द से जुड़ी समस्या में सतर्क रहें. जीवनसाथी का पूर्ण भावनात्मक साथ मिलेगा.

अचूक उपाय: मां कालरात्रि के समक्ष तिल के तेल का दीपक जलाएं; सूखे मेवे का भोग लगाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर में आने वाली नई चुनौतियां आपके लिए बड़े लाभ का द्वार खोलेंगी. अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और पार्टनर के साथ खुला संवाद बनाए रखें.

अचूक उपाय: मां ब्रह्मचारिणी को चमेली का इत्र अर्पित करें; साबुत उड़द की दाल का दान करें.

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