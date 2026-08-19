Shani Gochar: कल शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर, 4 राशियां खूब कमाएंगी पैसा

Shani Gochar: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राजा सूर्य और न्याय के देवता शनि का विशेष महत्व है. शनि जब भी अपनी स्थिति बदलते हैं, तो इसका सीधा असर मानवीय जीवन और दुनिया की घटनाओं पर पड़ता है. ज्योतिष गणना के अनुसार, 20 अगस्त 2026 को शनि देव बुध ग्रह के स्वामित्व वाले रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं. शनि का यह गोचर कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 4 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से स्वर्णिम साबित होगा.

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इन 4 राशियों पर बरसेगी शनि की कृपा

वृषभ राशि (Taurus): वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर अत्यंत सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है. जो लोग लंबे समय से अपनी नौकरी में बदलाव या पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, उनकी मुराद पूरी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आय के नए साधन विकसित होंगे.

मिथुन राशि (Gemini): मिथुन राशि वालों के लिए शनि का यह परिवर्तन करियर में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा. रुके हुए सरकारी या निजी काम पूरे होंगे. यदि आप व्यापार से जुड़े हैं, तो नए सौदे तय करने में आप सफल रहेंगे, जिससे भारी धन लाभ हो सकता है. यह समय लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी अनुकूल है, जिनसे आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है.

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तुला राशि (Libra): तुला राशि के जातकों को शनि के इस नक्षत्र गोचर से करियर की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी. ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. आप अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे. आर्थिक बचत करने में आप सफल रहेंगे. भाग्य का पूरा साथ मिलने के कारण हर कार्य में सफलता की संभावना प्रबल रहेगी.

मकर राशि (Capricorn): मकर राशि वालों का आत्मबल इस दौरान बढ़ा हुआ रहेगा. शनि के प्रभाव से आपको मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा. विदेश से जुड़े व्यापार या नौकरी करने वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है. लंबे समय से किए गए निवेश से अब आपको मोटा मुनाफा मिलने के योग बन रहे हैं. जीवनसाथी का सहयोग आपकी प्रगति में चार चांद लगा देगा.

शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय

शनि देव की कृपा दृष्टि पाने के लिए शनिवार के दिन विशेष उपाय करने से लाभ मिलता है. इस दिन काले तिल, उड़द की दाल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए. शनि के बीज मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का कम से कम 108 बार जाप करें. इसके अतिरिक्त, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और मंगलवार व शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है.

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