'इमरान की मेहनत रंग लाई', आवारापन-2 की सक्सेस पर पत्नी हुईं इमोशनल

फिल्म इंडस्ट्री में 23 साल का लंबा सफर, कई हिट और फ्लॉप फिल्में और लगातार मेहनत के बाद आखिरकार इमरान हाशमी को वो सफलता मिल गई है, जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था. फिल्म आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म की सफलता के बीच इमरान की पत्नी परवीन हाशमी ने उनके संघर्ष और मेहनत को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है.

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इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन-2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म की लोग जमकर तारीफ कर रहें है. इसी बीच इमरान की पत्नी परवीन हाशमी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया की कैसे यहां तक पहुंचने में इमरान को 23 साल का समय लगा.

परवीन ने लिखा कि इमरान को यहां तक पहुंचने में 23 साल का लंबा समय लगा है. इस दौरान उन्होंने धैर्य रखा, लगातार मेहनत की और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखा. कुछ शुक्रवार ऐसे भी आते थे जब खुशी होती थी और कई शुक्रवार को दिल टूट जाता था और निराशा मिलती थी. लेकिन उन्होंने इन सब चीज से कभी खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोका, वह काम करते रहें और भरोसा बनाए रखते हैं कि एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी.

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कड़ी मेहनत का फल है ये सफलता

परवीन ने कहा ति इमरान ने अपने जीवन में सफलता और असफलता दोनों देखे हैं लेकिन असफलता के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि और मेहनत की है. अब उनको इतनी अच्छी सफलता और लोगों का प्यार मिल रहा है. लोग उनसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि इमरान इतने शांत कैसे है और यही वजह हैं जो उनको दूसरे से अलग बनाती है. शायद इसलिए कहा जाता है कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ.

परवीन ने कहा कि मैंने इमरान की हर दिन पर्दे के पीछे की मेहनत देखी है. इमरान अपनी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट पढ़ते थे, डायलॉग याद करते थे और सीन की प्रैक्टिस करते थे . उन्होंने फिल्मों के लिए तेलुगू भाषा में डायलॉग भी सीखे हैं. इसके अलावा वह अपनी फिटनेस और खान-पान का भी पूरा ध्यान रखते हैं. ये कुछ ऐसी चीजें है जो वह हर दिन पूरी लगन के साथ करते थे. आज जो उन्हें प्यार मिल रहा है, उसे देखकर मैं इस दिन के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं.

परवीन अपने आप को इमरान की सबसे बड़ी आलोचक भी मानती है . उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पति पर बहुत गर्व है. इमरान ने इस सफलता के लिए लंबे समय तक मेहनत की है जिसका फल उन्हें मिला है.

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बता दें कि फिल्म आवारापन-2 बीते 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं .फिल्म को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है, जिसमे इमरान हाशमी के साथ दिशा पटानी और शबाना आजमी भी मुख्य किरदार में हैं.

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