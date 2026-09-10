scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vish Yog 2026: कल बनेगा शनि-चंद्रमा का विष योग! इन 3 राशियों की होगी अग्नि परीक्षा

11 सितंबर को शनि और चंद्रमा मिलकर विष योग का निर्माण करने वाले हैं. इस दुर्लभ योग को तीन राशियों के लिए हानिकारक माना जा रहा है. ज्योतिषविदों ने इस योग से प्रभावित होने वाली राशियों और उससे बचने के उपाय बताए हैं.

Advertisement
X
ज्योतिष शास्त्र में शनि और चंद्रमा की युति को विष योग कहा जाता है. (Photo: ITG)
ज्योतिष शास्त्र में शनि और चंद्रमा की युति को विष योग कहा जाता है. (Photo: ITG)

11 सितंबर को मीन राशि में वक्री शनि और चंद्रमा की युति बनने वाली है. ज्योतिष शास्त्र में शनि और चंद्रमा की युति को विष योग कहा जाता है. चंद्रमा मन का कारक है और शनि कर्मों के आधार पर जातकों को फल देते हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि तीन राशियों के लिए शनि-चंद्रमा का विष योग अशुभ दिखाई दे रहा है. इन राशियों के जिन भी जातकों के कर्म ठीक नहीं है या जो दूसरों के साथ छल-कपट का भाव मन में रखते हैं, उनकी लिए यह युति भयावह हो सकती है. आइए जानते हैं कि 11 सितंबर को बन रहा यह विष योग किन राशियों को नुकसान दे सकता है.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. घर के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. लोगों के साथ मनमुटाव या अनबन बढ़ सकती है. ऐसे में बातचीत करते समय शब्दों का खास ध्यान रखें. छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें. किसी मुद्दे पर चर्चा हो तो शांत रहकर अपनी बात रखें. संयम से स्थिति को संभालने की कोशिश करना बेहतर रहेगा.
उपाय- शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल और काले तिल का दीपक जलाएं.

धनु राशि
धनु राशि के जातकों को कार्यस्थल पर मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. काम का बोझ और डेडलाइन तनाव बढ़ा सकती है. ऐसे समय में घबराने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना जरूरी होगा. काम को पूरा करने के लिए धैर्य और लगन बनाए रखें. किसी तरह का विचलन काम को प्रभावित कर सकता है. इसलिए पूरे समर्पण के साथ जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करें.
उपाय- 11 सितंबर को शनि देव के मंत्रों का जाप करें और उनसे जुड़ी चीजें दान करें.

सम्बंधित ख़बरें

Shani Margi 2026
मार्गी होने से पहले इन 3 राशियों को सताएंगे शनि, 4 महीने रहें अलर्ट
Mangal Gochar 2026
मंगल-गुरु की युति, 18 सितंबर से इन 5 राशियों में बनेगा धन योग
shani gochar 2027
मेष राशि में शनि का प्रवेश! इन 3 राशियों पर बढ़ेगी आफत!
shani gochar 2026
शनि का मेष में गोचर! ढाई साल तक 3 राशियों पर गहरा असर
Shani Nakshatra Gochar 2026
शनि-मंगल ने बनाया केंद्र योग, इन 4 राशियों को जल्द मिलेगी बड़ी कामयाबी
Advertisement

मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए यह युति सीधे मन को प्रभावित करने वाली बताई जा रही है. आपकी राशि में पहले से वक्री शनि मौजूद हैं. ऐसे में चंद्रमा का प्रवेश मानसिक स्थिति पर असर डाल सकता है. इस दौरान बेवजह ज्यादा सोचने से बचें. ओवरथिंकिंग आपकी परेशानी बढ़ा सकती है. अपनी सेहत का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम करें. मन को अनावश्यक विचारों में उलझाने के बजाय खुद को शांत रखने की कोशिश करें.
उपाय- शनिवार के दिन एक पात्र में सरसों का तेल लेकर छाया दान करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जहीर खान की नई पारी शुरू, बने क्रिकेट टीम के मालिक, युवराज सिंह के साथ कनाडा में संभालेंगे मोर्चा |
    Vish Yog 2026: कल बनेगा शनि-चंद्रमा का विष योग! इन 3 राशियों की होगी अग्नि परीक्षा |
    'एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव कर रही AAP...', राघव चड्ढा का तंज, बोले- मेरे चक्कर में नस न काट लें |
    सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में DU, कॉलेजों से मांगे गए नए हॉस्टल प्रोजेक्ट्स, फास्ट ट्रैक मोड में होगा काम |
    Silver Price Crash: आज बिखर गई चांदी... अचानक 5000 रुपये सस्ती, सोना भी धड़ाम |
    Early Spring Review: प्यार करना आसान, निभाना मुश्किल... चीन की यह सीरीज कैसे आम लव स्टोरी से अलग? |
    ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने भारत आएंगे राष्ट्रपति जिनपिंग, चीन ने की पुष्टि |
    चांदनी चौक के ज्वेलरी मार्केट में सीलिंग, MCD ने 54 दुकानें कीं बंद |
    जिम में वर्कआउट करते समय क्यों आ जाता है हार्ट अटैक? दिल के डॉक्टर से जानें सही वजह और बचाव |
    फैक्ट चेक: पीएम मोदी ने नहीं कही ‘एक झटके में गरीबी खत्म करने’ की बात, अधूरा है ये वीडियो
    Advertisement