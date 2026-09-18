scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘पुलिस से चूक हुई’, भरत तिवारी एनकाउंटर पर CM सम्राट, छात्र प्रदर्शन में AK-47 से फायरिंग पर भी बोले

Panchayat Aajtak Bihar 2026: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कहा कि पुलिस से चूक हुई थी. उन्होंने बताया कि 48 घंटे में न्यायिक कमिटी बनाई गई और उसकी रिपोर्ट के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई. कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया. सरकार ने परिवार को आर्थिक मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही.

Advertisement
X
सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस की गलती पर भी होगी कार्रवाई (Photo: ITG)
सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस की गलती पर भी होगी कार्रवाई (Photo: ITG)

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में 48 घंटे के भीतर न्यायिक कमिटी बनाई गई थी. कमिटी की रिपोर्ट में पुलिस से चूक की बात सामने आई. इसके बाद सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अगर पुलिस से गलती होती है तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

पंचायत आजतक बिहार के मंच पर सम्राट चौधरी से भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सवाल पूछा गया. उनसे पूछा गया कि इस घटना को लेकर युवाओं में जो गुस्सा दिखा, क्या वह अभी भी बना हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया और 48 घंटे में न्यायिक कमिटी का गठन किया. कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस की चूक बताई.

सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़े होने का भी काम किया. उन्होंने बताया कि परिवार को आर्थिक सहयोग देने की बात कही गई है. साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आगे की कार्रवाई न्यायालय के स्तर पर होगी और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

सम्राट चौधरी ने समझाया बाढ़ का संकट हर साल बिहार में क्यों आता है (Photo: ITG)
हर साल बिहार क्यों डूबता है? सम्राट चौधरी ने बताया बाढ़ का पूरा गणित
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिजली के मामले में अब बिहार बदल गया है (Photo: ITG)
गरीबों-किसानों के लिए सम्राट सरकार का मॉडल क्या?
Aishwarya Sushmita and Kranti Prakash Jha in Panchayat Aajtak Bihar
म‍िथ‍िलांचल से एक्ट‍िंग-मॉडल‍िंग तक का सफर, ऐश्वर्या सुष्मिता और क्रांति प्रकाश झा ने क‍िया शेयर
बिहार में पढ़ाई के सिस्टम को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विस्तार से बात की (Photo: ITG)
रात 1 बजे भी पढ़ रहे 1.5 लाख बच्चे! CM सम्राट ने बताया बिहार का ‘24x7 Education’ मॉडल
Panchayat Aajtak Bihar 2026
कैसे बनाई अपनी पहचान? बिहार के 4 कामयाब युवा उद्यमियों ने क‍िया साझा
Advertisement

मुख्यमंत्री से यह भी पूछा गया कि पुलिस की तरफ से गोली चलाने का आदेश किसने दिया और पूरा मामला कैसे हुआ. इस पर उन्होंने कहा कि अपराधी किसी भी वर्ग या धर्म का हो, वह पुलिस को चुनौती नहीं दे सकता. लेकिन पुलिस अगर गलती करती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. उन्होंने न्यायिक आयोग बनाए जाने को इसी नीति का हिस्सा बताया.

इसी बातचीत में छात्र आंदोलनों और प्रदर्शन के दौरान AK-47 के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल हुआ. छात्रों की ओर से परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सवाल उठाए गए थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है. उन्होंने बताया कि परीक्षा से जुड़े किसी भी भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में विशेष कमिटी बनाई गई है.

सम्राट चौधरी ने कहा कि जो भी गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के लिए गुंडा एक्ट के प्रावधान का इस्तेमाल किया जा सकता है. उनके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बार बार परीक्षा में गड़बड़ी करता है तो उसे लंबे समय तक जेल में रखने का प्रावधान होना चाहिए.

कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई जरूरी है. उन्होंने कहा कि सुशासन तभी स्थापित होगा जब कानून का राज हो और अपराधियों को समय पर सजा मिले. साथ ही उन्होंने साफ किया कि पुलिस को काम करने की आजादी दी जाएगी, लेकिन पुलिस की गलती को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    निठारी कांड: जल्लाद तैयार था, फंदा भी रेडी, 12 साल पहले मेरठ जेल में फांसी से कैसे बचा था सुरेंद्र कोली? |
    अगड़ी जातियों की नाराजगी से हारे बांकीपुर उपचुनाव? जानिए सम्राट चौधरी ने क्या दिया जवाब |
    'बिग बॉस' में लॉलीपॉप पर बवाल, काजी के कमेंट्स पर लगे डबल मीनिंग के आरोप |
    राधाष्टमी! महारास सांसारिक नृत्य नहीं बल्कि परम आनंद की आध्यात्मिक अवस्था |
    पंजाब के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, CM भगवंत मान ने किया DA में 8% बढ़ोतरी का ऐलान |
    म‍िथ‍िलांचल से एक्ट‍िंग-मॉडल‍िंग तक का सफर, ऐश्वर्या सुष्मिता और क्रांति प्रकाश झा ने क‍िया शेयर |
    हर साल बिहार क्यों डूबता है? आजतक के मंच से CM सम्राट चौधरी ने बताया बाढ़ का पूरा गणित |
    मदुरै से बेंगलुरु तक 400 किमी का सफर, फिर पत्नी पर जानलेवा हमला कर फेंका तेजाब, आरोपी गिरफ्तार |
    iPhone 18 Pro की दीवानगी, 12 घंटे कतार में खड़े रहकर खरीदा फोन |
    ‘पुलिस से चूक हुई’, भरत तिवारी एनकाउंटर पर CM सम्राट, छात्र प्रदर्शन में AK-47 से फायरिंग पर भी बोले
    Advertisement