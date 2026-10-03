Premanand Maharaj: घर छोड़ने से लेकर वृंदावन के संत बनने तक... क्या है प्रेमानंद महाराज के संन्यास की पूरी कहानी?

Premanand Maharaj: हाल ही में वृंदावन के प्रसिद्ध बाबा प्रेमानंद महाराज चर्चा में है. दरअसल, कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी उर्फ दीपक लोधी की आश्रम की चौथी मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पुलिस की शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या माना जा रहा था. लेकिन, अब इस केस में कई नए पहलू सामने आए हैं, जिसकी जांच पुलिस और फोरेंसिक टीम कर रही है.

और पढ़ें

लेकिन, जिस प्रेमानंद महाराज के बारे में यहां बात चल रही है. क्या उनका कोई असली नाम जानता है और कैसे उन्होंने संन्यासी जीवन अपनाया. तो चलिए जानते हैं प्रेमानंद महाराज की पूरी कहानी.

वृंदावन की गलियों में जब राधा-कृष्ण की भक्ति की बात होती है, तो प्रेमानंद महाराज का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है. सोशल मीडिया के दौर में उनके सत्संग के वीडियो देश-विदेश तक पहुंच चुके हैं. उनके पास आने वाले लोगों में आम भक्तों से लेकर कई जानी-मानी हस्तियां तक शामिल हैं.

कहा जाता है कि बचपन से ही उनका मन सांसारिक चीजों की बजाय भगवान की भक्ति में अधिक लगता था. किशोरावस्था में ही उनके भीतर वैराग्य की भावना इतनी प्रबल हो गई कि उन्होंने घर छोड़कर भगवान की खोज में निकलने का फैसला कर लिया. इसके बाद काशी, रासलीला और फिर वृंदावन की यात्रा ने उनके जीवन की दिशा बदल दी थी.

Advertisement

कौन हैं प्रेमानंद महाराज?

प्रेमानंद महाराज का पुराना नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे बताया जाता है. जानकारियों के अनुसार, उनका जन्म साल 1969 में उत्तर प्रदेश में हुआ था. उनका परिवार धार्मिक वातावरण वाला था और बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ने लगा था.

बताया जाता है कि उनके पिता शंभुनाथ पांडेय धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जबकि उनकी माता रमा देवी भी भक्ति में रुचि रखती थीं. परिवार में आध्यात्मिक परंपरा का प्रभाव होने की वजह से अनिरुद्ध को बचपन से ही धार्मिक वातावरण मिला. लेकिन उनका झुकाव सामान्य धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा. छोटी उम्र में ही वह मंदिरों में बैठकर रामायण और श्रीमद्भगवद्गीता सुनने लगे थे.

5 साल की उम्र से ही भक्ति में रुचि

प्रेमानंद महाराज के बचपन से जुड़ी जानकारियों के अनुसार, उन्हें करीब पांच वर्ष की उम्र से ही भजन-कीर्तन और धार्मिक कथाओं में विशेष रुचि होने लगी थी. जब दूसरे बच्चे खेल-कूद में समय बिताते थे, तब अनिरुद्ध मंदिर में बैठकर कथा और भजन सुनना पसंद करते थे. उनके मन में कम उम्र में ही जीवन, मृत्यु और ईश्वर को लेकर सवाल उठने लगे थे.

कहा जाता है कि वह अक्सर इस बात पर विचार करते थे कि जब एक दिन परिवार के सभी लोग इस संसार से चले जाएंगे, तब उनका अपना कौन होगा. ऐसे सवालों का जवाब उन्हें भगवान की भक्ति में मिलता था.

Advertisement

धीरे-धीरे भगवान उनके लिए केवल पूजा का विषय नहीं रहे, बल्कि जीवन का केंद्र बनते चले गए.

13 साल की उम्र में मन में आया संन्यास का विचार

किशोरावस्था तक पहुंचते-पहुंचते उनके भीतर वैराग्य की भावना और गहरी हो गई थी. बताया जाता है कि करीब 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी मां के सामने घर छोड़कर भगवान की खोज में जाने की इच्छा जाहिर की थी. परिवार ने इसे उस उम्र की भावनात्मक अवस्था मानकर गंभीरता से नहीं लिया. लेकिन अनिरुद्ध के मन में संन्यास का विचार लगातार मजबूत होता गया.

आखिरकार एक समय ऐसा आया जब उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया. कथाओं और उनके जीवन से जुड़ी उपलब्ध जानकारियों के अनुसार, वह तड़के करीब 3 बजे घर से निकल पड़े. उनके पास न कोई बड़ी योजना थी और न ही सांसारिक सुख-सुविधाओं की तलाश. उनके मन में केवल भगवान को पाने की इच्छा थी.

काशी में शुरू हुई कठिन साधना

घर से निकलने के बाद उनकी यात्रा काशी तक पहुंची. वाराणसी सदियों से साधु-संतों और आध्यात्मिक साधकों की भूमि रही है. गंगा के घाट और मंदिरों का वातावरण उनकी साधना का हिस्सा बन गया.

बताया जाता है कि उनकी दिनचर्या काफी कठिन थी. गंगा स्नान, ध्यान, भजन और सीमित समय के लिए भिक्षा मांगना उनकी दिनचर्या में शामिल था. कभी भोजन मिल गया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और कभी नहीं मिला तो भी शिकायत नहीं की थी. यह दौर उनके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर चुनौतीपूर्ण था. लेकिन इसी दौरान उनके भीतर भक्ति और वैराग्य की भावना और मजबूत होती गई.

Advertisement

रासलीला देखकर बदल गई जिंदगी

काशी में रहने के दौरान एक घटना ने उनकी आगे की यात्रा की दिशा बदल दी. एक संत के आग्रह पर वह एक धार्मिक आयोजन में रासलीला देखने पहुंचे. राधा-कृष्ण की लीला, भक्ति संगीत और पूरे वातावरण ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला. बताया जाता है कि वह करीब एक महीने तक रोज रासलीला देखने जाते रहे.

जब आयोजन समाप्त हुआ और कलाकार वृंदावन वापस जाने लगे, तो अनिरुद्ध के मन में भी वृंदावन जाने की इच्छा प्रबल हो गई. उन्होंने आयोजन से जुड़े लोगों से अपने साथ ले चलने का अनुरोध किया. उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सेवा करने की बात कही. हालांकि, वह उनके साथ नहीं जा सके, लेकिन उन्हें वृंदावन जाने की सलाह दी गई. यही सलाह उनके जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुई.

वृंदावन में मिली भक्ति की नई राह

इसके बाद अनिरुद्ध वृंदावन पहुंचे. यहां उनका संपर्क राधावल्लभ संप्रदाय की भक्ति परंपरा से हुआ था. राधावल्लभ परंपरा में राधा-कृष्ण की प्रेम भक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है. वृंदावन का आध्यात्मिक वातावरण उनके मन को खूब भाया था.

बताया जाता है कि मोहित गोस्वामी जी से उन्हें शरणागति मंत्र की दीक्षा मिली. इसके बाद उनका संपर्क श्री गौरांगी शरण जी महाराज से हुआ, जिन्हें उनके बड़े गुरुजी के रूप में जाना जाता है. गुरु के सान्निध्य में उनकी साधना को एक व्यवस्थित दिशा मिली.

Advertisement

गुरु की सेवा में बीते करीब 10 साल

प्रेमानंद महाराज की आध्यात्मिक यात्रा में गुरु सेवा को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. बताया जाता है कि उन्होंने लगभग दस वर्षों तक बड़े गुरुजी की सेवा की. आश्रम के दैनिक कार्यों से लेकर गुरुजी की देखभाल और सत्संग की तैयारियों तक वह कई जिम्मेदारियां निभाते थे. उनके लिए गुरु सेवा केवल आश्रम का काम नहीं थी. वह इसे अपनी साधना का हिस्सा मानते थे.

इसी दौरान उन्होंने विनम्रता, अनुशासन, धैर्य और समर्पण को अपने जीवन में उतारा. वृंदावन की भक्ति परंपरा और गुरु के मार्गदर्शन ने उनके व्यक्तित्व को धीरे-धीरे एक संत के रूप में आकार दिया.

प्रेम और भक्ति को बनाया जीवन का संदेश

प्रेमानंद महाराज के सत्संग में राधा-कृष्ण की भक्ति, श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत और जीवन से जुड़े आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती है. उनकी खासियत यह है कि वह जटिल आध्यात्मिक बातों को भी आम लोगों की भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं.

उनकी शिक्षाओं में प्रेम, भक्ति, सेवा और समर्पण को विशेष महत्व मिलता है. उनका जोर इस बात पर रहता है कि भगवान की भक्ति केवल मंदिर या पूजा तक सीमित न हो, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार में भी दिखाई दे.

2016 में ट्रस्ट से जुड़े सेवा कार्य

Advertisement

वर्ष 2016 में वृंदावन में श्रीहित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना से भी प्रेमानंद महाराज का नाम जुड़ा है. ट्रस्ट के माध्यम से धार्मिक गतिविधियों के साथ सेवा कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाता है. भोजन सेवा, स्वास्थ्य संबंधी सहायता, भक्ति साहित्य और सत्संग जैसी गतिविधियां इसके प्रमुख हिस्सों में बताई जाती हैं. प्रेमानंद महाराज की शिक्षाओं में सेवा को भक्ति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है. उनके अनुसार जरूरतमंद की सहायता करना भी ईश्वर की सेवा का एक माध्यम हो सकता है.

सोशल मीडिया ने बढ़ाई लोकप्रियता

पिछले कुछ वर्षों में प्रेमानंद महाराज के सत्संग और उनके जवाबों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए. उनकी सहज भाषा और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवालों पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जवाब देने के तरीके ने बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान खींचा. वृंदावन आने वाले भक्तों की संख्या के साथ-साथ ऑनलाइन उनके सत्संग देखने वालों की संख्या भी बढ़ती गई.

उनके सत्संग में आम लोगों के साथ कई चर्चित हस्तियां भी पहुंच चुकी हैं. विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हेमा मालिनी और ग्रेट खली समेत कई सार्वजनिक हस्तियों की उनके साथ मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं. इस तरह उनकी वाणी वृंदावन से निकलकर देश और विदेश में रहने वाले लोगों तक पहुंची.

Advertisement

गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे हैं प्रेमानंद महाराज

प्रेमानंद महाराज के जीवन का एक चुनौतीपूर्ण पहलू उनकी स्वास्थ्य स्थिति भी है. उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी PKD की समस्या होने की जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने आती रही है. यह एक आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें किडनी में कई सिस्ट बन सकते हैं और समय के साथ किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. उनके स्वास्थ्य को लेकर समय-समय पर उनके अनुयायियों के बीच चिंता भी देखने को मिलती है. हालांकि, उनके स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी दावे के लिए चिकित्सकीय स्रोतों को ही आधार माना जाना चाहिए.

भक्तों ने किडनी दान करने की बात कही

प्रेमानंद महाराज की बीमारी के बारे में जानने के बाद कई भक्तों ने उन्हें किडनी दान करने की इच्छा जताने की बात कही है. हालांकि, प्रेमानंद महाराज ने अपने सत्संगों में शरीर और बीमारी को लेकर ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखने की बात कही है. उनका जीवन इस बात का उदाहरण भी माना जाता है कि गंभीर शारीरिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने अपने आध्यात्मिक कार्यों को जारी रखने की कोशिश की.

बीमारी के बीच भी जारी रहा सत्संग

स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बावजूद प्रेमानंद महाराज के सत्संग और भक्तों से संवाद का सिलसिला जारी रहा है. उनकी दिनचर्या में भक्ति, सत्संग और वृंदावन से जुड़े धार्मिक कार्य महत्वपूर्ण रहे हैं. उनके अनुयायी उनके जीवन से यह प्रेरणा लेते हैं कि शारीरिक परेशानियों के बीच भी व्यक्ति अपने विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रख सकता है.

---- समाप्त ----