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बालकनी बनेगी फलों का बगीचा! अक्टूबर में लगाएं ये 5 पौधे, बिना खरीदे सालों तक घर बैठे खाएंगे ताजे फल

Fruit Plants To Grow In October: अक्टूबर के सुहावने मौसम में अपने घर की बालकनी, छत या आंगन में फल के पौधे उगाए जा सकते हैं. इस समय पपीता, अमरूद, संतरा, अंजीर और बेर जैसे 5 फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं. जानिए इन्हें गमले में लगाने का आसान तरीका, सही मिट्टी, धूप, खाद-पानी और नियमित देखभाल से जुड़ी जरूरी टिप्स, ताकि घर पर ही ताजे फल उगाने की शुरुआत कर सकें.

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अक्टूबर में पपीता और अमरूद जैसे पौधे लगाने अच्छे होते हैं. (Photo: ITG)
अक्टूबर में पपीता और अमरूद जैसे पौधे लगाने अच्छे होते हैं. (Photo: ITG)

Fruit Plants To Grow In October: अगर आपको बागवानी का शौक है और चाहते हैं कि घर के आंगन या बालकनी में लगे पौधों से ही ताजे फल खाने को मिलें, तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है. अक्टूबर में मौसम न तो बहुत गर्म रहता है और न ही कड़ाके की ठंड शुरू हुई होती है. ऐसे में इस समय घर पर गमलों में कई फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं. ये पौधे ऐसे हैं, जिन्हें एक बार लगाने के बाद जिंदगी भर घर बैठे ताजे-ताजे और ऑर्गेनिक फलों का मजा ले सकते हैं.

खास बात ये है कि इसके लिए आपके पास बहुत बड़ा बगीचा होना भी जरूरी नहीं है. कई फलों के पौधे ऐसे होते हैं, जो बड़े गमलों में भी अच्छी तरह उग सकते हैं. वहीं, पपीता ऐसा ऑप्शन है जिसमें बहुत लंबे समय तक फल आने का इंतजार नहीं करना पड़ता. तो आइए जानते हैं अक्टूबर में कौन-कौन से फलदार पौधे लगा सकते हैं और उन्हें लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

1. पपीता लगाएं: अगर आप ऐसा फलदार पौधा लगाना चाहते हैं जिसपर फल आने के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े, तो पपीता अच्छा ऑप्शन हो सकता है. सितंबर-अक्टूबर के आसपास इसे लगाया जा सकता है. सही धूप, मिट्टी और देखभाल मिलने पर कुछ महीनों में इसमें फल आना शुरू हो सकते हैं.

पपीते के पौधे को ऐसी जगह लगाएं जहां दिन में खूब धूप आती हो. लेकिन ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी में पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है.

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2. अमरूद: अमरूद का पौधा घर में उगाना बहुत ही आसान है. अगर आपके पास जमीन नहीं है, तो इन्हें बड़े और गहरे गमलों में भी लगाया जा सकता है. बस ध्यान रखें कि गमले में पानी सही ढंग से बाहर निकले और पौधे को पर्याप्त धूप मिले. समय-समय पर खाद देने से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहती है.

3. संतरा: संतरे का पौधा भी बड़े गमले में लगाया जा सकता है. इसके लिए ऐसी जगह चुनें जहां पौधे को अच्छी धूप मिले. गमले में इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी भुरभुरी हो और उसमें पानी रुकने की समस्या न हो. अगर पौधे की नियमित देखभाल की जाए, तो ये आपके घर के गार्डन को हरा-भरा बनाने के साथ आगे चलकर फल भी दे सकता है.

4. सेब और अंजीर: अक्टूबर में सेब और अंजीर के पौधे भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन यहां स्थानीय मौसम का ध्यान रखना जरूरी है. अगर आपके इलाके में अचानक बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है और पौधों को पर्याप्त धूप मिल रही है, तो इन्हें लगाने के बारे में सोचा जा सकता है. 

फलदार पौधों के मामले में जगह और मौसम दोनों का सही होना जरूरी है. सिर्फ पौधा लगा देने से फल नहीं मिलते, उसकी नियमित देखभाल भी करनी पड़ती है.

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5. बेर: अगर आप अपने गार्डन में कुछ अलग लगाना चाहते हैं, तो बेर जैसे फलदार पौधों को भी ऑप्शन में शामिल कर सकते हैं. इन्हें सही मौसम में लगाने के साथ पर्याप्त जगह और धूप देना जरूरी है.

पौधा लगाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
फलदार पौधा लगाने के लिए सबसे पहले ऐसी जगह चुनें जहां दिन में अच्छी धूप आती हो. मिट्टी में पानी जमा न हो, क्योंकि लगातार नमी से जड़ों को नुकसान हो सकता है. गमले में पौधा लगा रहे हैं तो छोटा गमला लेने की बजाय पर्याप्त जगह वाला बड़ा गमला चुनें. खासकर अमरूद और संतरे जैसे पौधों को जड़ों के फैलने के लिए जगह चाहिए होती है इसलिए इन्हें गमले में लगाना सही रहता है.

हर 2-4 महीने में खाद देना न भूलें
फलदार पौधों को सिर्फ पानी देने से काम नहीं चलता. अच्छी ग्रोथ और फल के लिए मिट्टी में पोषक तत्व भी जरूरी होते हैं. इसके लिए समय-समय पर गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मीकम्पोस्ट या दूसरी ऑर्गेनिक खाद दी जा सकती है. करीब 2 से 4 महीने के गैप पर खाद देने से पौधे को जरूरी पोषण मिल सकता है. हालांकि खाद की मात्रा पौधे और गमले के आकार के हिसाब से रखें.

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