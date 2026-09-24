Pitra Paksha 2026: लक्ष्मी नारायण योग में शुरू होगा पितृपक्ष, इन 4 राशियों को धन लाभ

पितृपक्ष की शुरुआत लक्ष्मी नारायण राजयोग में होने जा रही है. 26 सितंबर से पितृपक्ष का शुरू हो रहे हैं. इसी दिन ग्रहों के राजकुमार बुध भी तुला राशि में प्रवेश करेंगे. जबकि सुखों के प्रदाता शुक्र पहले से इस राशि में विराजमान हैं. ऐसे में शुक्र और बुध तुला राशि में लक्ष्मी राजयोग का निर्माण करने वाले हैं. पितृपक्ष पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का संयोग चार राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. इन राशियों को आने वाले दिनों में कई शुभ सूचनाएं मिल सकती है. आइए जानते हैं.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह योग राशि से पांचवें भाव में बनेगा. ज्योतिष में इस भाव को ज्ञान, संतान और आकस्मिक धन लाभ से जोड़ा जाता है. इस दौरान शेयर बाजार, ट्रेडिंग या पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और मनचाहे इंक्रीमेंट से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. कला, मीडिया, लेखन और डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के बड़े अवसर मिलने की बात कही गई है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग उनकी ही राशि में बनने जा रहा है. यानी यह योग प्रथम भाव में बनेगा. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शुक्र और बुध का प्रभाव व्यक्तित्व को मजबूत कर सकता है. इस दौरान आकर्षण और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है. समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं. आर्थिक परेशानी से जूझ रहे लोगों को अचानक धन लाभ मिल सकता है. नया कारोबार शुरू करने या बिजनेस डील फाइनल करने के लिए भी समय अनुकूल बताया गया है.

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मकर राशि

मकर राशि वालों के दसवें भाव में शुक्र और बुध की युति बनेगी. दसवें भाव को कर्म, करियर और कारोबार से जोड़कर देखा जाता है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है. बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा पैकेज मिलने की उम्मीद बन सकती है. पैतृक संपत्ति या कारोबार से जुड़े पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह योग नौवें भाव में बनेगा. नौवां भाव भाग्य और धार्मिक यात्रा से जुड़ा माना जाता है. इस दौरान रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है. धार्मिक यात्राओं के योग बन सकते हैं. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है. विदेश से जुड़े कारोबार या विदेशी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ मिलने के योग बताए गए हैं.

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