scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Pitra Paksha 2026: लक्ष्मी नारायण योग में शुरू होगा पितृपक्ष, इन 4 राशियों को धन लाभ

Pitra Paksha 2026: पितृ पक्ष 27 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक चलेगा. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस दौरान तुला राशि में शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा. इस योग का शुभ प्रभाव चार राशियों पर पड़ेगा.

Advertisement
X
पितृपक्ष के पहले दिन से ही शुक्र और बुध तुला राशि में लक्ष्मी राजयोग का निर्माण करने वाले हैं. (Photo: ITG)
पितृपक्ष के पहले दिन से ही शुक्र और बुध तुला राशि में लक्ष्मी राजयोग का निर्माण करने वाले हैं. (Photo: ITG)

पितृपक्ष की शुरुआत लक्ष्मी नारायण राजयोग में होने जा रही है. 26 सितंबर से पितृपक्ष का शुरू हो रहे हैं. इसी दिन ग्रहों के राजकुमार बुध भी तुला राशि में प्रवेश करेंगे. जबकि सुखों के प्रदाता शुक्र पहले से इस राशि में विराजमान हैं. ऐसे में शुक्र और बुध तुला राशि में लक्ष्मी राजयोग का निर्माण करने वाले हैं. पितृपक्ष पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का संयोग चार राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. इन राशियों को आने वाले दिनों में कई शुभ सूचनाएं मिल सकती है. आइए जानते हैं.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह योग राशि से पांचवें भाव में बनेगा. ज्योतिष में इस भाव को ज्ञान, संतान और आकस्मिक धन लाभ से जोड़ा जाता है. इस दौरान शेयर बाजार, ट्रेडिंग या पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और मनचाहे इंक्रीमेंट से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. कला, मीडिया, लेखन और डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के बड़े अवसर मिलने की बात कही गई है.

तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग उनकी ही राशि में बनने जा रहा है. यानी यह योग प्रथम भाव में बनेगा. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शुक्र और बुध का प्रभाव व्यक्तित्व को मजबूत कर सकता है. इस दौरान आकर्षण और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है. समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं. आर्थिक परेशानी से जूझ रहे लोगों को अचानक धन लाभ मिल सकता है. नया कारोबार शुरू करने या बिजनेस डील फाइनल करने के लिए भी समय अनुकूल बताया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

pitra paksha 2026
26 को पूर्णिमा और 27 को प्रतिपदा! किस दिन शुरू होगा पितृ पक्ष?
प्रयागराज के संगम पर पिंडदान करने वालों की धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है (Photo: ITG)
संगम पर US से पितरों के लिए ऑनलाइन पिंडदान, पितृपक्ष में पहने पीले कपड़े
श्राद्ध नहीं कर पा रहे तो करें ये आसान काम, मिलेगा लाभ
budh gochar rashifal 2026
पितृपक्ष के पहले दिन बुध गोचर, 26 सितंबर से 4 राशियों पर होगी धनवर्षा
पितरों को जल देते वक्त कहां से अर्पित करें? जानें...
Advertisement

मकर राशि
मकर राशि वालों के दसवें भाव में शुक्र और बुध की युति बनेगी. दसवें भाव को कर्म, करियर और कारोबार से जोड़कर देखा जाता है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है. बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा पैकेज मिलने की उम्मीद बन सकती है. पैतृक संपत्ति या कारोबार से जुड़े पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए यह योग नौवें भाव में बनेगा. नौवां भाव भाग्य और धार्मिक यात्रा से जुड़ा माना जाता है. इस दौरान रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है. धार्मिक यात्राओं के योग बन सकते हैं. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है. विदेश से जुड़े कारोबार या विदेशी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ मिलने के योग बताए गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्या चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष को ब्रह्मास्त्र मिल गया? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    एक तरफ उठी अर्थी, आधी रात गूंजी किलकारी: गणपति विसर्जन हादसे में पिता की मौत के कुछ घंटे बाद जन्मी बेटी |
    Old Newspaper For Plants: रद्दी समझकर फेंके नहीं! पौधों के बड़े काम आ सकता है पुराना अखबार, आसान बनाएगा ये 3 काम |
    फैक्ट चेक: पुराना वीडियो राम मंदिर में दलित महिला से दुष्कर्म के झूठे दावे के साथ हो रहा है वायरल |
    जेल में बंद गैंगस्टर मैनपाल ढिल्ला को मिली 12 घंटे की पैरोल, कंबोडियाई प्रेमिका से रचाई शादी |
    ...तो अमेरिकी बाजार में होगा चीनी कंपनियों का दबदबा, इतनी होगी बिक्री |
    घने कोहरे से विजिबिलिटी शून्य! सूरत में नेशनल हाईवे-48 पर टकराईं दो लग्जरी बसें, कांच टूटे और सामान बिखरा |
    Policy Bazaar Stock Crash: देखते ही देखते 35% टूट गया शेयर, एक ही दिन में तबाही, ये है वजह |
    'अमेरिका और जापान में भी होता है', समस्तीपुर छेड़छाड़ के सवाल पर भड़के बिहार के मंत्री, तेजस्वी ने घेरा |
    राष्ट्रपति जिनपिंग की मेजबानी को व्हाइट हाउस तैयार... मेलानिया ट्रंप ने शेयर किया स्टेट डिनर का मेन्यू
    Advertisement