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'बदसूरत महिला' बोलकर किया तिरस्कार! पत्नी के दावों से बौखलाया एक्टर, कहा- विक्टिम कार्ड खेला

दर्शन जरीवाला ने अपनी पत्नी टीवी एक्ट्रेस अपरा मेहता के दावों को झूठा बताया है. अपरा ने कहा था कि वो अपने पति से इसलिए अलग हुई थीं, क्योंकि उन्होंने उन्हें सबसे बदसूरत महिला कहा था. जानें दर्शन ने अपरा के बयान पर क्या-क्या कहा...

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पत्नी के दावों से हैरान एक्टर (Photo: Instagram @jariwalladarshan/aparamehtaofficial)
पत्नी के दावों से हैरान एक्टर (Photo: Instagram @jariwalladarshan/aparamehtaofficial)

टेलीविजन पर क्योंकि सास भी कभी बहू जैसे सीरियल में काम कर चुकीं अपरा मेहता ने कुछ समय पहले अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हैरान करने वाला खुलासा किया था. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो अपने पति एक्टर दर्शन जरीवाला से इसलिए अलग रहने लगीं, क्योंकि उन्होंने उनसे कहा कि उनके अंदर अपरा के लिए प्यार खत्म हो चुका है और वो सबसे बदसूरत महिला हैं. इसके बाद उनके पति घर छोड़कर चले गए.  

अपरा मेहता और दर्शन जरीवाला पिछले 23 साल से अलग हैं, मगर एक-दूसरे को उन्होंने आजतक तलाक नहीं दिया है. एक्ट्रेस ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनके पति कभी भी उस घर में वापस लौट सकते हैं. अपरा के इन दावों के बाद, अब दर्शन जरीवाला ने भी अपनी तरफ की बात सामने रखी है. सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में उन्होंने अपनी पत्नी संग रिश्ते और दावों पर सफाई दी. 

पत्नी अपरा मेहता से नाराज दर्शन जरीवाला

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दर्शन जरीवाला ने अपरा मेहता की बातों को गलत बताते हुए कहा-  एक न्यूरोलॉजिकल घटना होती है, जिसमें समय बीतने के साथ किसी घटना को लेकर हमारी यादें बदलती रहती हैं. मैं बहुत नरमी से कहूं तो इसे झूठी याददाश्त का मामला कहा जा सकता है. जिस तरह से इस घटना को बताया गया है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था.

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'मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो किसी साधारण दिखने वाली महिला से भी ये कहे कि वह बदसूरत है. ऐसी बात कहना मेरे लिए बिल्कुल बेवजह होगा. अगर मैं खुद को अच्छी तरह जानता हूं, तो मैं किसी इंसान के बाहरी रूप की बजाय उसके व्यवहार और व्यक्तित्व के बारे में बात करना पसंद करूंगा.'

दर्शन जरीवाला ने आगे अपनी पत्नी अपरा मेहता को लेकर दावा किया कि वो खुद को पीड़ित दिखाना चाहती हैं, इसलिए वो ऐसा कह सकती हैं. एक्टर का कहना है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और इस समय काफी खुश हैं. उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि अलग हुए 23 साल बाद अपरा ने अब इन पुरानी बातों को पब्लिक क्यों किया. उन्होंने कहा- मैं अपनी सच्चाई जानता हूं. मेरी सच्चाई वही है. जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें पूरी कहानी पता है और उनकी बात कभी नहीं बदली है. 

क्या है दोनों के अलग होने की कहानी?

दर्शन जरीवाला ने बताया कि शादी के बाद समय के साथ उनकी और अपरा मेहता की सोच और जरूरतें अलग होती चली गईं. दोनों ने जिंदगी और करियर को लेकर अलग-अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया था. उनके एक बिजनेस में भी नुकसान हुआ था, जिससे उनकी परिस्थितियां बदल गई थीं. एक्टर का कहना है कि दोनों ने अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देने पर ध्यान दिया और इसी वजह से उनके रिश्ते में बदलाव आया. आगे उन्होंने अपने तलाक की भी सच्चाई बताई. 

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एक्टर के मुताबिक, उन्होंने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी थी, लेकिन जज ने उनकी अर्जी खारिज कर दी क्योंकि अपरा मेहता ने अपनी सहमति नहीं दी. दर्शन जरीवाला का दावा है कि अपारा पहले तलाक के लिए तैयार थीं, लेकिन कोर्ट में आखिरी समय पर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया. उन्होंने ये भी बताया कि जब वो घर छोड़कर गए, तो उन्होंने सांताक्रूज वेस्ट का अपना घर अपारा और उनकी बेटी के लिए छोड़ दिया था.

अकेले रहे, पत्नी-बेटी के लिए छोड़ा घर

उस समय उनके पास खुद रहने के लिए घर या किराया देने तक के पैसे नहीं थे. कुछ समय तक वो दोस्तों के घर पर रहे और बाद में छोटा-सा घर किराए पर लिया. बाद में उन्हें ऐश्वर्या राय के साथ एक बड़े कोला ब्रांड के एड से काम मिला और फिर 2007 की फिल्म गांधी, माई फादर में उनके काम के लिए उन्हें पहचान मिली. अंत में दर्शन जरीवाला ने अपनी बेटी के साथ रिश्ते पर भी बात की. उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी के लगातार संपर्क में रहते हैं और दोनों के बीच अच्छा रिश्ता है. एक्टर ने अपरा मेहता के उस दावे को भी खारिज किया कि उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश अकेले की. 

बात करें दर्शन जरीवाला की, तो उन्होंने रणबीर कपूर की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में अहम रोल निभाया था. इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड की और भी फिल्मों में छोटे-मोटे रोल निभाए.

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