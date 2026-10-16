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Mangal Gochar 2026: दिवाली के बाद चमकेगी 4 राशियों की किस्मत! मंगल देंगे तरक्की के मौके

Mangal Gochar 2026: दिवाली के बाद 12 नवंबर 2026 को मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे. जानें मंगल गोचर का प्रभाव, किन 4 राशियों को करियर, कारोबार और धन के मामले में मिल सकते हैं तरक्की के अवसर.

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मंगल गोचर 2026 (Photo: ITG)
मंगल गोचर 2026 (Photo: ITG)

Mangal Gochar 2026: दिवाली के बाद ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव कुछ राशियों के लिए नई संभावनाओं के संकेत दे सकता है. वैदिक ज्योतिष में मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भूमि और संपत्ति का कारक माना जाता है. ऐसे में मंगल का सिंह राशि में प्रवेश करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस गोचर से कुछ राशि वालों को नई जिम्मेदारियां, काम में सफलता और आय बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. मंगल 12 नवंबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, करीब 9 मार्च 2027 तक इस राशि में रहेंगे. आइए जानते हैं इस गोचर से किन राशियों को लाभ मिलने की संभावना है. 

मंगल गोचर 2026 की तारीख और महत्व
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मंगल 12 नवंबर 2026 को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है. वहीं सिंह राशि का स्वामी सूर्य है . ज्योतिष में मंगल और सूर्य के बीच मित्रता का संबंध माना जाता है. इसलिए सिंह राशि में मंगल का गोचर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और कामकाज से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दौरान जल्दबाजी और गुस्से पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा . 

1. मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना जा रहा है. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. जो लोग लंबे समय से किसी काम में सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद रह सकती है . कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है . हालांकि, निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें . 

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2. सिंह राशि
मंगल का गोचर सिंह राशि में ही होने जा रहा है. ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकते हैं . कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा होने की संभावना है. परिवार में चल रही समस्याओं को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें . 

3. वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं . इसलिए इस गोचर को इस राशि के जातकों के लिए खास माना जा रहा है . नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं . आय के नए स्रोत तलाशने में सफलता मिलने की संभावना है . लंबे समय से अटके कामों को पूरा करने के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है . हालांकि, किसी बड़े आर्थिक फैसले से पहले सभी पहलुओं की जांच जरूर करें . 

4. कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में अपने कामकाज पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी . मेहनत और अनुशासन से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरी में नई जिम्मेदारी या कारोबार में साझेदारी का अवसर मिल सकता है. आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी विवाद में पड़ने से बचें . 

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मंगल गोचर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मंगल ऊर्जा, साहस और आक्रामकता से जुड़ा ग्रह है . इसलिए इस अवधि में जल्दबाजी में निर्णय लेने, गुस्से में प्रतिक्रिया देने और बिना योजना के धन खर्च करने से बचना चाहिए . नौकरी, कारोबार और निवेश से जुड़े फैसले अपनी परिस्थितियों और सही जानकारी के आधार पर लें . 

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