Mangal Gochar 2026: होने वाला है सबसे बड़ा मंगल गोचर, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है. नवंबर में मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है. मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है. ऐसे में इसका गोचर कुछ राशियों के लिए करियर में आगे बढ़ने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के नए अवसरों का संकेत दे सकता है. वहीं, कुछ राशि वालों को खर्च, नौकरी और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है.

और पढ़ें



ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग माना जाता है. आइए जानते हैं कि मेष से मीन राशि तक के जातकों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन कैसा रह सकता है.

मंगल गोचर 2026 की तारीख और महत्व

मंगल 12 नवंबर 2026 को सिंह राशि में गोचर करेंगे. वैदिक ज्योतिष में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है. यह ग्रह साहस, शक्ति, भूमि, संपत्ति, नेतृत्व और कार्यक्षमता का प्रतिनिधित्व करता है. वहीं, सिंह राशि को आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा और नेतृत्व से जोड़कर देखा जाता है.

ऐसे में मंगल का सिंह राशि में प्रवेश महत्वाकांक्षा, काम करने के तरीके और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़े मामलों को प्रभावित करने वाला माना जाता है. इस दौरान कुछ लोगों में अपने लक्ष्य हासिल करने का उत्साह बढ़ सकता है. हालांकि, मंगल की ऊर्जा को गुस्से, जल्दबाजी और विवाद से भी जोड़ा जाता है. इसलिए किसी भी बड़े फैसले में धैर्य रखना जरूरी होगा.

Advertisement

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर पांचवें भाव में होगा. यह भाव शिक्षा, रचनात्मकता, प्रेम और संतान से संबंधित माना जाता है. विद्यार्थियों को अपनी तैयारी पर ध्यान देने का मौका मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को नए विचारों के साथ काम करने से फायदा हो सकता है. कारोबार में भी नई योजनाएं बनाने की प्रेरणा मिल सकती है. हालांकि, आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें और निवेश से पहले पूरी जानकारी हासिल करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर चौथे भाव में होगा. इसका संबंध घर, संपत्ति, माता और घरेलू सुख-सुविधाओं से माना जाता है. इस दौरान घर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में फैसला न लें. कामकाज की व्यस्तता के बीच परिवार के लिए समय निकालना भी जरूरी होगा. बातचीत में संयम रखने से घरेलू तनाव से बचा जा सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे भाव में गोचर करेंगे. यह भाव साहस, प्रयास, संवाद और भाई-बहनों से जुड़ा माना जाता है. इस दौरान अपने काम को आगे बढ़ाने का उत्साह बढ़ सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है. कारोबारियों को नए लोगों से संपर्क बनाने में मदद मिल सकती है. सफलता के लिए लगातार मेहनत करना और योजनाओं को पूरा करने पर ध्यान देना जरूरी होगा.

Advertisement

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर दूसरे भाव में होगा. यह भाव धन, बचत, वाणी और परिवार से जुड़ा है. इस दौरान पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतनी चाहिए. आमदनी के साथ खर्चों पर भी नजर रखें. परिवार में किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत करते समय सोच-समझकर शब्दों का इस्तेमाल करें. बचत की योजना बनाना और गैरजरूरी खर्चों को कम करना आपके लिए उपयोगी रहेगा.

सिंह राशि

सिंह राशि में मंगल का गोचर होने जा रहा है. इस राशि के जातकों के लिए मंगल पहले भाव में रहेंगे. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इससे आत्मविश्वास, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता पर जोर बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में अपनी बात रखने और नई जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिल सकता है. हालांकि, ज्यादा आत्मविश्वास के कारण किसी से टकराव की स्थिति न बनने दें. गुस्से में फैसले लेने के बजाय परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बारहवें भाव में होगा. यह भाव खर्च, विदेश और एकांत से संबंधित माना जाता है. इस अवधि में अनावश्यक खर्च बढ़ने की आशंका को देखते हुए बजट पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. नौकरी में काम का दबाव महसूस हो सकता है. किसी बड़े आर्थिक फैसले या निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच करें. पर्याप्त आराम और व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रखना भी जरूरी होगा.

---- समाप्त ----