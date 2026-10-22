दिवाली के तुरंत बाद गुरु-मंगल का महासंयोग, 3 राशियों की होगी मोटी कमाई!

दिवाली के बाद ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव ज्योतिषीय नजरिए से खास माना जा रहा है. 12 नवंबर 2026 को गुरु और मंगल की सिंह राशि में युति बनने की संभावना है. ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, भाग्य और समृद्धि, जबकि मंगल को साहस, ऊर्जा और पराक्रम का कारक माना जाता है. ऐसे में दोनों ग्रहों का यह संयोग कुछ राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है. खासतौर पर मेष, सिंह और कुंभ राशि के जातकों को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है.

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कब बनेगी गुरु-मंगल की युति?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 को गुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 12 नवंबर को मंगल भी सिंह राशि में पहुंचेंगे, जिससे दोनों ग्रहों की युति बनेगी. ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, विवेक, विस्तार और शुभता से जोड़ा जाता है, जबकि मंगल व्यक्ति के साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है.

मान्यता है कि गुरु और मंगल का संयोग व्यक्ति को अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है. हालांकि, इसका प्रभाव हर व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग माना जाता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु-मंगल की युति करियर और कारोबार के लिहाज से सकारात्मक साबित हो सकती है. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और काम करने के तरीके पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर पड़ सकती है. लंबे समय से प्रमोशन या बेहतर अवसर का इंतजार कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद रह सकती है.

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कारोबार से जुड़े लोगों को नए क्लाइंट्स के साथ काम करने या किसी पुराने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. आर्थिक मामलों में आय बढ़ाने के नए रास्तों पर विचार कर सकते हैं. हालांकि, किसी भी बड़े निवेश या व्यावसायिक समझौते से पहले सभी पहलुओं की जांच करना जरूरी होगा.

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए यह युति विशेष मानी जा रही है, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों इसी राशि में संयोग बनाएंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है. पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या कार्यक्षेत्र में पहचान मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं.

व्यापारियों के लिए भी नए अवसर सामने आ सकते हैं. किसी नई योजना पर काम शुरू करने या कारोबार के विस्तार की दिशा में कदम उठाने का विचार बन सकता है. आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई योजनाओं पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, उत्साह में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए.

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु-मंगल का संयोग नई योजनाओं और संपर्कों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है. नौकरी में काम करने वाले लोगों को टीम के साथ मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है. जो लोग नौकरी बदलने या अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे नए अवसरों की तलाश पर ध्यान दे सकते हैं.

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कारोबार में नए लोगों से संपर्क बनाना और अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना लाभकारी हो सकता है. आर्थिक मामलों में आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. किसी भी नई योजना में पैसा लगाने से पहले जोखिम और संभावित लाभ का आकलन जरूर करें.

गुरु-मंगल की युति का क्या है ज्योतिषीय महत्व?

वैदिक ज्योतिष में गुरु को देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है. इन्हें ज्ञान, शिक्षा, धर्म, विवाह, संतान, भाग्य और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. वहीं, मंगल को साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि और संपत्ति का कारक माना जाता है. जब इन दोनों ग्रहों की युति होती है, तो ज्योतिषीय व्याख्याओं में इसे ज्ञान और कर्मशक्ति के मेल के रूप में देखा जाता है.

ऐसी स्थिति में व्यक्ति के भीतर अपने लक्ष्य हासिल करने की इच्छा मजबूत होने, नई योजनाओं पर काम करने और चुनौतियों का सामना करने का उत्साह बढ़ने की मान्यता है. फिर भी, केवल ग्रहों की युति के आधार पर किसी व्यक्ति के भविष्य या आर्थिक स्थिति के बारे में निश्चित दावा नहीं किया जा सकता.

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