Ganesh Mahotsava 2026: गणपति को अत्यंत प्रिय ये 4 राशियां, अनंत चतुर्दशी तक होगा लाभ ही लाभ

देशभर में गणेश उत्सव की धूम है. घर, मंदिर और पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा-अर्चना की जा रही है. मान्यता है कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले इस महापर्व में गणपति जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने धरती पर उतरते हैं. वहीं, ज्योतिषविदों का कहना है कि गणपति महाराज को चार राशियां बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं. गणपति जी का आना इन चार राशियों के लिए हमेशा से एक शुभ संकेत माना जाता रहा है.

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मेष राशि

गणपति बप्पा की कृपा से मेष राशि वालों के बुद्धि और साहस में वृद्धि हो सकती है. आपको गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा. लंबे समय से अटके हुए काम सफल हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा रह सकता है. प्रमोशन और कमाई में वृद्धि के अवसर बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की संभावना है. गणेशोत्सव के दौरान मिलने वाले अवसरों का लाभ आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी बुध है और ज्योतिष में इस ग्रह को भगवान गणेश से जोड़ा जाता है. इसलिए गणेशोत्सव का समय आपकी राशि के लिए अच्छा रह सकता है. बप्पा की कृपा से व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं. आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ सकता है और आप महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम बनेंगे. फैसलों में सफलता मिल सकती है. व्यापारियों को किसी बड़ी डील के होने से फायदा हो सकता है. गणपति बप्पा का आशीर्वाद आपके लिए व्यापार से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है.

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कन्या राशि

इस राशि के स्वामी भी बुध हैं. गणपति महाराज की कृपा से आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकती है. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने के योग बन सकते हैं. पैसों के लिहाज से भी समय अच्छा रह सकता है. आर्थिक तौर पर आपको लाभ मिल सकता है. गणेशोत्सव के दौरान मिलने वाले शुभ परिणाम आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं.

मीन राशि

मीन राशि वालों पर भी गणपति बप्पा की कृपा बनी रह सकती है. आपके मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है. गणेश जी के आशीर्वाद से आपको संकटों से उभरने की शक्ति मिलेगी. मीन राशि के छात्रों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है. उन्हें सफलता मिल सकती है. गणेशोत्सव के दौरान मिलने वाला बप्पा का आशीर्वाद पढ़ाई और जीवन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है.

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