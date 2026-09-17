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Saree Storage Tips: हैवी साड़ियों को अलमारी में रखने में होती है परेशानी? अपनाएं ये आसान तरीके, न जरी खराब होगी न चमक!

रोजाना की साड़ियों और हैवी साड़ियों को अलमारी में सही तरीके से ना रखने की वजह से वो जल्दी खराब हो जाती हैं. इसलिए साड़ियों को स्टोर करते समय उन्हें उनके फैब्रिक के हिसाब से स्टोर करना चाहिए. आइए हैवी साड़ियों को अलमारी में रखने के कुछ आसान हैक्स जानते हैं.

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हैवी साड़ियों को अलग स्टोर करना चाहिए. (PHOTO:AI)
हैवी साड़ियों को अलग स्टोर करना चाहिए. (PHOTO:AI)

Heavy Saree Storage Tips: इंडियन लेडीज की हैवी साड़ियां और सूट उनके लिए काफी खास होती हैं, जिन्हें वो किसी खास मौके पर ही पहनती हैं. मगर इन हैवी साड़ियों को संभालकर अलमारी में रखना काफी मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि डेली के कपड़ों के साथ भारी वर्क वाली साड़ियां रखने से उनके खराब होने का डर बना रहता है. इसलिए साड़ियों को सही से अलमारी में रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि उनकी चमक फीकी ना पड़े और वो लंबे समय तक नई जैसी ही बनी रहीं

सिल्क, कांजीवरम, बनारसी, लहरिया, बंधानी, जॉर्जेट, शिफॉन जैसी साड़ियां बहुत महंगी कीमतों में लोग खरीदकर लाते हैं, मगर सही स्टोरेज की वजह से यह कुछ समय में ही खराब होने लगती हैं. आइए अलमारी में साड़ियों को सही तरीके से रखने के कुछ आसान तरीके जानते हैं, जिनकी मदद से साड़ी लंबे समय तक खराब नहीं होगी. 

साड़ी के लिए फोल्डिंग हैक्स

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साड़ियों की तहों के बीच बटर पेपर रखें ताकि रगड़ने से रोका जा सके, सिलवटों से बचने के लिए कुशन का काम करे. हर 3 से 4 महीने में, साड़ियों को खोलें और उन्हें उल्टे डायरेक्शन में मोड़ें ताकि सिलवटों को साइड पर जमा होने से रोका जा सके, खासकर लिनन और सिल्क जैसे नाजुक साड़ियों के लिए यह बेहतरीन तरीका है. 

अलमारी में हैंगर पर कभी भी भारी साड़ियों को साड़ियों को न लटकाएं क्योंकि वजन से उनमें और ज्यादा सिलवटे आ जाती है. खासकर कांजीवरम या हैवी जरी के काम वाली साड़ियों को अंदर से बाहर की ओर मोड़ने से साड़ी का वर्क खराब नहीं होता है.

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इन स्टोरेज हैक्स का करें इस्तेमाल

कभी-कभी साथ में रखने से साड़ियां एक-दूसरे आपस में उलझ जाती हैं और कलर्स का भी आपस में मिलने का डर बना रहता है और मोती वगैरा आपस में फंस जाते हैं. सिल्क, बनारसी और कांजीवरम साड़ियों को हमेशा कॉटन साड़ी कवर में रखना सही होता है. 

एक कोने में रखें साड़ियां

अलमारी में एक साड़ी निकालने के लिए सारे कपड़े बिगड़ जाते हैं, इसलिए साड़ियों को कवर के अंदर रखने के बाद उनको अलमारी की जगह पर रखना चाहिए. इससे साड़ियां भी आराम से मिल जाती हैं और इससे दूसरे कपड़ों को भी बिल्कुल नुकसान नहीं होता है. 

इसके अलावा रोजाना की साड़ियों को आप हैंगर में टांग सकती हैं और उनके ब्लाउज और पेटीकोट को उनके साथ ही रखें. इसके अलावा हैवी साड़ियों के साथ कवर में ही आप उसका ब्लाउज और पेटीकोट रखें,इससे उनको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है और समय भी बचता है. 

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