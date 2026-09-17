‘8 दिन में होगा ब्लास्ट’, ताजमहल के पास रिसॉर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, पुलिस ने छाना चप्पा-चप्पा

उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के पास एक रिसॉर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया. ताजगंज क्षेत्र में जलमा संस्थान के पास स्थित ताज रिजॉर्ट को मिले इस ईमेल में दावा किया गया था कि रिसॉर्ट में बम रखा गया है और आने वाले कुछ दिनों में कभी भी ब्लास्ट हो सकता है. धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं. रिसॉर्ट के मालिक महेश कर्दम ने धमकी भरे ईमेल की जानकारी तत्काल पुलिस को दी. इसके बाद संबंधित थाने और साइबर सेल को सूचना दी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाया गया.

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धमकी की सूचना मिलने के बाद एसीपी ताज सुरक्षा के नेतृत्व में पुलिस टीम रिसॉर्ट पहुंची. बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रिसॉर्ट के अंदर और आसपास के इलाके की बारीकी से जांच शुरू की. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे परिसर को चप्पे-चप्पे पर खंगाला गया. टीम ने रिसॉर्ट के अलग-अलग हिस्सों में तलाशी ली. इसके अलावा आसपास भी जांच की गई, ताकि ईमेल में किए गए दावे की पुष्टि की जा सके. काफी देर तक चली जांच के दौरान टीम को कहीं भी बम या कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

तलाशी में नहीं मिला बम या संदिग्ध सामान

बम डिस्पोजल स्क्वाड की जांच पूरी होने के बाद रिसॉर्ट में किसी भी तरह का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इससे पुलिस और रिसॉर्ट प्रबंधन ने राहत की सांस ली. हालांकि धमकी भरे ईमेल को पुलिस ने गंभीरता से लिया है और अब इसके पीछे कौन है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है. रिसॉर्ट के मालिक महेश कर्दम ने बताया कि उन्हें एक ईमेल मिला था. इसमें कहा गया था कि वहां बम रखा है और एक सप्ताह के अंदर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है. उन्होंने बिना देरी किए इसकी जानकारी संबंधित थाने और साइबर सेल को दी.

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पुलिस ने धमकी भरे ईमेल और उससे जुड़े डिजिटल डाटा को साइबर सेल को भेज दिया है. अब साइबर टीम ईमेल के स्रोत और उसे भेजने वाले के बारे में जानकारी जुटा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि ईमेल भेजने के पीछे क्या मंशा थी. एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि रिसॉर्ट मालिक की ओर से धमकी भरे मेल की जानकारी पुलिस को दी गई थी. इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर बुलाकर पूरे रिसॉर्ट की चप्पे-चप्पे की जांच कराई गई. जांच के दौरान वहां कुछ भी नहीं मिला. उन्होंने बताया कि धमकी भरे मेल और उससे जुड़े अन्य डिजिटल डाटा को साइबर सेल को भेज दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

आठ दिन के अंदर ब्लास्ट की धमकी

धमकी भरे ईमेल में रिसॉर्ट को बम से उड़ाने की बात कही गई थी. ईमेल में करीब आठ दिन के अंदर ब्लास्ट होने का दावा किया गया था. रिसॉर्ट प्रबंधन ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तत्काल जांच शुरू की गई. फिलहाल तलाशी के दौरान कोई बम या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. इसके बावजूद पुलिस धमकी को लेकर जांच कर रही है. साइबर सेल ईमेल से जुड़े डिजिटल डाटा की जांच के जरिए उसके स्रोत और भेजने वाले तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है.

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ताजगंज क्षेत्र में जलमा संस्थान के पास स्थित रिसॉर्ट को मिली इस धमकी के बाद पुलिस ने सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी कदम उठाए. बम डिस्पोजल स्क्वाड की जांच में कुछ नहीं मिलने के बाद तत्काल खतरे जैसी कोई संदिग्ध वस्तु सामने नहीं आई. अब पुलिस की जांच का फोकस उस ईमेल पर है, जिसके जरिए रिसॉर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. पुलिस और साइबर सेल ईमेल से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जा रही है.



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