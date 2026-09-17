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वाइस प्रिंसिपल के घर की दावत पड़ी भारी! खाना खाने से 15 छात्र अस्पताल में भर्ती

तेलंगाना के संगारेड्डी में निजी कार्यक्रम का बचा हुआ खाना स्कूल में परोसे जाने के बाद 15 छात्रों और वाइस प्रिंसिपल की तबीयत बिगड़ गई. सभी को उल्टी और जी मिचलाने की शिकायत हुई. छात्रों को सदाशिवपेट और वाइस प्रिंसिपल को संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

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फिलहाल यह साफ नहीं है कि खाना खराब होने की वजह से सभी की तबीयत बिगड़ी है (Photo- Representational)
फिलहाल यह साफ नहीं है कि खाना खराब होने की वजह से सभी की तबीयत बिगड़ी है (Photo- Representational)

तेलंगाना के संगारेड्डी जिले का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां बचा हुआ खाना खाने के बाद 15 छात्रों और स्कूल के वाइस प्रिंसिपल की तबीयत बिगड़ गई. मामला मुनिपल्ली मंडल के पेड्डालोडी जिला परिषद हाई स्कूल का है. सभी के फूड पॉइजनिंग का शिकार होने की आशंका जताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, वाइस प्रिंसिपल वेंकटेश के घर पर एक निजी कार्यक्रम हुआ था. कार्यक्रम के बाद बचा हुआ खाना स्कूल लाया गया. बताया जा रहा है कि स्कूल के कुछ स्टाफ ने यही खाना छात्रों को खिला दिया.

खाना खाने के कुछ ही देर बाद 15 छात्रों की तबीयत खराब होने लगी. उन्हें उल्टी और जी मिचलाने की शिकायत हुई. इसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया और सभी बीमार छात्रों को इलाज के लिए सदाशिवपेट के सरकारी अस्पताल ले जाया गया.

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वाइस प्रिंसिपल वेंकटेश ने भी वही खाना खाया था. उनकी तबीयत भी काफी बिगड़ गई. हालत गंभीर होने पर उन्हें संगारेड्डी जिला सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं. मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि खाना खराब होने की वजह से सभी की तबीयत बिगड़ी या इसके पीछे कोई और वजह थी. जांच के बाद ही इसकी सही वजह सामने आएगी.

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