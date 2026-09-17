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सीने में दर्द, अचानक चक्कर और जमीन पर गिरा शख्स, मेडिकल संचालक ने CPR देकर बचाई जान-VIDEO

चमोली के कर्णप्रयाग में सीने में दर्द और घबराहट के बाद एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर पहुंचा, लेकिन अचानक चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर पड़ा. मेडिकल संचालक कैलाश सती ने तुरंत CPR देना शुरू किया. कुछ देर बाद हालत में सुधार हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया. रात में जांच के दौरान उसकी स्थिति सामान्य बताई गई.

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घटना CCTV में कैद.(Photo: Kamal Nayan Silori/ITG)
घटना CCTV में कैद.(Photo: Kamal Nayan Silori/ITG)

उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग नगर क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर पर अचानक एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई. सीने में दर्द और घबराहट की शिकायत के बाद वह दुकान पर पहुंचा था, लेकिन कुछ ही देर में चक्कर आने के बाद जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया. मेडिकल संचालक कैलाश सती ने बिना समय गंवाए CPR देना शुरू कर दिया.

मामला कर्णप्रयाग-सिमली रोड स्थित मेडिकल दुकान का है. कैलाश सती के मुताबिक, एक व्यक्ति दुकान के पास अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था. उसे घबराहट और सीने में दर्द महसूस हुआ तो वह मेडिकल स्टोर पर आया. संचालक ने उसकी बीपी जांची और डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी. इसी दौरान वह अचानक पीछे की ओर गिर पड़ा.

यह भी पढ़ें: चमोली में खूंखार कुत्तों का खौफ, 10 स्कूल 4 दिन के लिए बंद, अब ऑनलाइन होगी पढ़ाई

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व्यक्ति के जमीन पर गिरते ही कैलाश सती ने तत्काल CPR देना शुरू किया. कुछ देर तक प्रयास करने के बाद उसकी हालत में सुधार के संकेत दिखाई दिए. इसके बाद उसे वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया. उस समय व्यक्ति के साथ उसकी मां भी मौजूद थीं. मेडिकल स्टोर में लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई.

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CPR से मिली तत्काल मदद

मेडिकल संचालक के मुताबिक, रात में वह व्यक्ति को देखने अस्पताल पहुंचे थे. उस वक्त उसकी हालत सामान्य थी. समय रहते CPR मिलने से उसे तत्काल मदद मिल सकी और इसके बाद उसे अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया. घटना के बाद मेडिकल संचालक की सूझबूझ और तुरंत उठाए गए कदम की चर्चा हो रही है.

देखें वीडियो...

इस घटना में व्यक्ति को पहले से सीने में दर्द और घबराहट की शिकायत थी. वह इन्हीं लक्षणों के बाद मेडिकल स्टोर पहुंचा था, जहां उसकी बीपी जांची गई. डॉक्टर से परामर्श लेने की सलाह के बीच अचानक उसकी स्थिति बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा.

कर्णप्रयाग-सिमली रोड की मेडिकल दुकान में हुई यह पूरी घटना CCTV में कैद हुई है. फुटेज में व्यक्ति के अचानक गिरने के बाद मेडिकल संचालक द्वारा CPR दिए जाने की पूरी प्रक्रिया देखी जा सकती है. कुछ देर की कोशिश के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल में सामान्य बताई गई हालत

मेडिकल संचालक कैलाश सती ने बताया कि व्यक्ति के साथ उसकी मां भी मौजूद थीं. अस्पताल पहुंचने के बाद जब वह रात में मरीज को देखने गए तो उसकी हालत सामान्य बताई गई. शुरुआती तौर पर दुकान पर ही मिली मदद के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया.

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पूरे घटनाक्रम में मेडिकल संचालक ने बिना देर किए प्रतिक्रिया दी. व्यक्ति के गिरते ही CPR शुरू करने और इसके बाद अस्पताल पहुंचाने से उसे तत्काल सहायता मिल सकी. यह घटना मेडिकल दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है.

फिलहाल व्यक्ति की हालत सामान्य बताई जा रही है. कर्णप्रयाग में सामने आए इस घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि अचानक किसी की तबीयत बिगड़ने पर शुरुआती मदद कितनी अहम हो सकती है.

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