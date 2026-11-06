Dhanteras 2026 Vehicle Muhurat: धनतेरस पर नई गाड़ी घर लाने से पहले देख लें ये मुहूर्त, राहुकाल में खरीदारी पड़ सकती है भारी!

Dhanteras 2026 Vehicle Muhurat: दिवाली के त्योहार में धनतेरस का दिन खरीदारी के लिहाज से बेहद खास माना जाता है. इस दिन लोग सोने-चांदी के गहनों से लेकर बर्तन और घर के लिए कई नई चीजें खरीदते हैं. बहुत से लोग धनतेरस पर नई कार, बाइक, स्कूटी या अन्य वाहन भी घर लाते हैं. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन शुभ समय पर खरीदी गई चीजें घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली लेकर आती हैं.

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हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस मनाया जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार, इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. इसलिए इस पर्व को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है. इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है. इस साल धनतेरस 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जा रहा है. अगर आप भी इस दिन नई कार, बाइक या स्कूटी खरीदने की सोच रहे हैं, तो खरीदारी से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देख लें. आइए जानते हैं वाहन खरीदने के लिए कौन से समय को शुभ माना गया है.

धनतेरस 2026 पर वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त

लाभ चौघड़िया: सुबह 7:54 से 9:17 बजे तक

अमृत चौघड़िया: सुबह 9:16 से 10:38 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:00 से 12:45 बजे तक

चर चौघड़िया: दोपहर 4:11 से शाम 5:33 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 6:03 से 7:19 बजे तक

लाभ मुहूर्त: रात 8:49 से 10:27 बजे तक

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धनतेरस 2026 पर शहर के हिसाब से राहुकाल का समय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राहुकाल में कोई भी शुभ काम शुरू करने से बचना चाहिए. इसलिए अगर आप धनतेरस पर नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो अपने शहर के राहुकाल का समय जरूर देख लें.

दिल्ली: सुबह 10:43 से दोपहर 12:05 बजे तक

नोएडा: सुबह 10:42 से दोपहर 12:04 बजे तक

गुरुग्राम: सुबह 10:43 से दोपहर 12:05 बजे तक

मुंबई: सुबह 10:57 से दोपहर 12:22 बजे तक

चंडीगढ़: सुबह 10:45 से दोपहर 12:06 बजे तक

लखनऊ: सुबह 10:27 से 11:50 बजे तक

भोपाल: सुबह 10:40 से दोपहर 12:04 बजे तक

कोलकाता: सुबह 9:56 से 11:20 बजे तक

अहमदाबाद: सुबह 10:59 से दोपहर 12:23 बजे तक

चेन्नई: सुबह 10:25 से 11:52 बजे तक

जयपुर: सुबह 10:48 से दोपहर 12:10 बजे तक

अमृतसर: सुबह 10:53 से दोपहर 12:14 बजे तक

कानपुर: सुबह 10:29 से 11:52 बजे तक

वाराणसी: सुबह 10:18 से 11:42 बजे तक

पटना: सुबह 10:10 से 11:33 बजे तक

पुणे: सुबह 10:53 से दोपहर 12:18 बजे तक

सूरत: सुबह 10:58 से दोपहर 12:22 बजे तक

इंदौर: सुबह 10:46 से दोपहर 12:10 बजे तक

नागपुर: सुबह 10:33 से 11:57 बजे तक

बेंगलुरु: सुबह 10:36 से दोपहर 12:03 बजे तक

हैदराबाद: सुबह 10:34 से दोपहर 12:00 बजे तक

भुवनेश्वर: सुबह 10:05 से 11:30 बजे तक

गुवाहाटी: सुबह 9:44 से 11:06 बजे तक

कोच्चि: सुबह 10:40 से दोपहर 12:08 बजे तक

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