scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गला घोंटकर किया प्रेमिका का मर्डर, दूसरी जगह शादी तय होने से नाराज था प्रेमी, खुद पुलिस को बुलाकर किया सरेंडर

मेरठ में दूसरी जगह शादी तय होने से नाराज प्रेमी फिरोज ने समरीन की गला घोंटकर हत्या कर दी. शव जंगल में फेंकने के बाद 112 पर फोन कर पुलिस को दी सूचना और सरेंडर किया. पढ़ें इस वारदात की खूनी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में आरोपी ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया (फोटो-ITG)
इस मामले में आरोपी ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया (फोटो-ITG)

मेरठ में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी. आरोपी इस बात से नाराज था कि उसकी प्रेमिका की शादी किसी दूसरे युवक से तय की जा रही थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दे दिया. हत्या के बाद उसने युवती की लाश बिजली बंबा बाईपास के पास जंगल में फेंक दी. हैरानी की बात यह है कि वारदात के बाद आरोपी ने खुद पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन किया और हत्या की जानकारी देकर सरेंडर कर दिया.

कॉल सेंटर में काम करती थी समरीन

पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान समरीन के रूप में हुई है. वह मेरठ की शौकत कॉलोनी की रहने वाली थी और लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में उसका घर था. समरीन फतेहउल्लापुर इलाके में स्थित एक कॉल सेंटर में काम करती थी. गुरुवार सुबह उसका छोटा भाई उसे रोजाना की तरह काम पर छोड़ने गया था. पुलिस के अनुसार, समरीन के प्रेमी फिरोज ने उसे मिलने के लिए फोन किया था, जिसके बाद वह उससे मिलने पहुंची थी.

सम्बंधित ख़बरें

Parvinder Singh Jhota Murder Case
परविंदर सिंह झोटा का PGI में होगा पोस्टमार्टम, परिवार को 2 करोड़ मुआवजा
13 मिनट के वीडियो में बताई पूरी कहानी. (Photo: Screengrab)
'वो बहुत बड़ा फ्रॉड इंसान है...' मौत से पहले रैपिडो ड्राइवर ने बनाया वीडियो
हथकड़ी सहित भागा था आरोपी, पुलिस ने पकड़ा. (Photo: ITG)
'आखिरी बार उससे मिल लूं', हथकड़ी सहित थाने से भागा आरोपी
12 Year Old Girl Murder in godda
गोड्डा में बेरहमी से 12 साल की बच्ची का मर्डर, आंगन में मिली सिर कटी लाश
Gangotri Highway Car Accident
गंगोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा: नदी में गिरी इनोवा कार, 4 लोगों की मौत

इस बात से नाराज था फिरोज

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले के मुताबिक, फिरोज और समरीन के बीच प्रेम संबंध थे. हालांकि, पिछले कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था. फिरोज ने पुलिस को बताया कि वह समरीन से शादी करना चाहता था और इस बात को लेकर उस पर दबाव भी बना रहा था. इसी दौरान उसे पता चला कि समरीन की शादी कहीं और तय की जा रही है. इस बात से वह नाराज था और दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था.

Advertisement

कहासुनी के बाद गला घोंटकर हत्या

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को दोनों की मुलाकात के दौरान इसी मुद्दे पर फिर से विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते उनके बीच कहासुनी बढ़ गई और फिरोज ने समरीन का गला घोंट दिया. इस हमले में समरीन की मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी ने शव को बिजली बंबा बाईपास के पास एक जंगल में फेंक दिया. इसके बाद उसने खुद पुलिस को फोन कर हत्या की सूचना दी.

खुद पुलिस के सामने किया सरेंडर

हत्या के बाद फिरोज ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया और खुद वारदात की जानकारी दी. उसने पुलिस को बताया कि उसने समरीन की हत्या कर दी है और लाश जंगल में पड़ी है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पार्टापुर के पास से आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने समरीन के शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    धनतेRUSH…. सुबह-सुबह ही रेंगने लगी दिल्ली, आनंद विहार-गाजीपुर हर तरफ भयंकर जाम |
    कजरारी आंखें, गोल्डन शिमरी साड़ी... करीना कपूर के ग्लैमरस अंदाज ने लूटी महफिल, पति सैफ संग दिवाली पार्टी में छाईं |
    चंद सेकेंड में ये क्या हुआ? क्रिकेट इतिहास में पहली बार बल्लेबाज को दिया गया ऐसा OUT, वर्ल्ड कप में मच गया था बवाल! |
    झारखंड में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंदा, 7 की मौत |
    Ramayana Vibhishana: कौन है रणबीर की 'रामायण' का विभीषण, जिसने भाई रावण की लंका में लगाई आग |
    सारा तेंदुलकर का 3 कैमरे वाला फोन, दिवाली से पहले लुक वायरल, 3.3 लाख तक है कीमत |
    कमरे की लाइट बंद, फिर भी क्यों चमकता रहता है LED बल्ब? ये है असली वजह |
    5.80 लाख की 7-सीटर पर बंपर ऑफर, दिवाली में इतना मिलेगा डिस्काउंट |
    पंजाब: 22 दिन बाद खत्म हुआ गतिरोध, परविंदर सिंह झोटा का PGI चंडीगढ़ में होगा पोस्टमार्टम, परिवार को 2 करोड़ मुआवजा |
    चीन में एक ही दिन दो बार आया भूकंप,NCS ने जारी किए आंकड़े
    Advertisement