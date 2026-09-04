12 छक्के, 39 बॉल पर शतक... इस क्रिकेटर ने CPL में मचाई तबाही, आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड चकनाचूर

कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2026 के मैच नंबर-25 में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स का सामना सेंट लूसिया किंग्स से हुआ. 3 सितंबर (गुरुवार) को बासेटे के वॉर्नर पार्क में आयोजित इस मुकाबले में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने 137 रनों से जीत हासिल की. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की जीत के हीरो श्रीलंकाई टीम के पूर्व कप्तान दासुन शनाका रहे.
दासुन शनाका ने महज 43 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए, जिसमें 12 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. उन्होंने 281.40 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट से रन बनाए और अपनी टीम को 235/4 के स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. इस दौरान शनाका ने अपना शतक सिर्फ 39 गेंदों पर पूरा कर लिया. यह सीपीएल के इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी रही.
इससे पहले इस टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक 40 गेंदों में आया था, जो आंद्रे रसेल, टिम सीफर्ट और शिमरॉन हेटमायर के नाम संयुक्त रूप से था. दासुन शनाका ने इस उपलब्धि के साथ अपने एक खास रिकॉर्ड की भी बराबरी की. वह इससे पहले श्रीलंका की घरेलू टी20 क्रिकेट में भी 39 गेंदों में शतक लगा चुके हैं. यानी टी20 क्रिकेट में यह दूसरी बार है जब उन्होंने इतनी ही गेंदों में तीन अंकों का आंकड़ा छुआ.
दासुन शनाका ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और सेंट लूसिया के गेंदबाजों पर लगातार बड़े शॉट लगाए. शनाका के टी20 करियर का चौथा शतक है. 34 वर्षीय ऑलराउंडर ने इस पारी के जरिए एक बार फिर अपनी पावर-हिटिंग क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया.
बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट लूसिया किंग्स की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई. पैट्रियट्स के गेंदबाजों ने पूरी टीम को सिर्फ 98 रनों पर समेट मुकाबला अपने नाम कर लिया. टिम सीफर्ट के अलावा सेंट लूसिया किंग्स का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं सका. सीफर्ट ने 8 चौके की मदद से 36 गेंदों पर 50 रनों का योगदान दिया. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की ओर से जेरेमिया लुईस ने पांच विकेट चटकाए.