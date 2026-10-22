नौकरी में प्रमोशन, सैलरी में उछाल! बुध-मंगल का योग इन 4 राशियों के लिए खास

ग्रहों की चाल और उनके बीच बनने वाले विशेष संबंधों को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है. बुध और मंगल के बीच बनने वाला केंद्र दृष्टि योग भी ऐसा ही एक संयोग है, जिसे करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों से जोड़कर देखा जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का कुछ राशियों के जातकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिलने, प्रमोशन के अवसर बनने और कारोबार में तरक्की की संभावना जताई जा रही है.

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इस योग में बुध को बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा और पराक्रम से जुड़ा है. ऐसे में दोनों ग्रहों के बीच बनने वाला यह संबंध कुछ लोगों को अपने कामकाज में नई रणनीति बनाने और आगे बढ़ने के अवसर दे सकता है. मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों के लिए यह समय खास माना जा रहा है.

क्या होता है बुध-मंगल का केंद्र दृष्टि योग?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 2 अक्टूबर 2026 को बुध और मंगल के बीच 90 डिग्री का कोण बनने से केंद्र दृष्टि योग बना था. इस योग को ग्रहों की विशेष कोणीय स्थिति से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, इसका प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग-अलग माना जाता है.

इन 4 राशियों को मिल सकते हैं फायदे

1. मिथुन राशि: कारोबार में मिल सकते हैं नए अवसर

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं. ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए यह योग करियर और कारोबार में नए अवसरों का संकेत दे सकता है. मीडिया, मार्केटिंग, लेखन और संचार के क्षेत्र में काम करने वालों को अपने कौशल का लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कारोबारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिल सकता है.

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2. कन्या राशि: प्रमोशन और सैलरी बढ़ने की उम्मीद

कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिल सकता है. अधिकारियों की नजर में आपके काम की अहमियत बढ़ सकती है. नई जिम्मेदारी या नेतृत्व की भूमिका मिलने की संभावना है. प्रमोशन और वेतन वृद्धि की उम्मीद रखने वालों को अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए.



3. वृश्चिक राशि: मेहनत का मिल सकता है फल

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं. इस राशि के जातकों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से अटके काम पूरे करने और नई योजनाओं पर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी अपने प्रयास जारी रखने चाहिए. आर्थिक मामलों में फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा.



4. मकर राशि: कामकाज में आ सकती है तेजी

मकर राशि के जातकों के लिए यह योग करियर और भौतिक सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों में सकारात्मक माना जा रहा है. नौकरी में नई भूमिका या जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे लोगों को नए अवसरों पर विचार करने का मौका मिल सकता है. संपत्ति से जुड़े मामलों में भी प्रगति की संभावना जताई जाती है

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