Pitru Paksha 2026 Sanyog: लक्ष्मी नारायण योग से शुरू होगा पितृ पक्ष, 4 राशियां होंगी मालामाल!

Pitru Paksha 2026 Sanyog: 26 सितंबर 2026 का दिन ज्योतिषीय और धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है. एक तरफ जहां इसी दिन से पितृ पक्ष (Shradh Paksha) का पावन आरंभ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बुद्धि, व्यापार और संवाद के कारक ग्रह बुध कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे.

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वहीं, द्रिक पंचांग के अनुसार, तुला राशि में पहले से ही धन-वैभव के स्वामी शुक्र विराजमान हैं. ऐसे में 26 सितंबर को बुध के तुला राशि में आते ही शुक्र और बुध की युति से 'लक्ष्मी-नारायण राजयोग' का अत्यंत शुभ निर्माण होगा. पितृ पक्ष के आरंभिक दिन पर बनने वाला यह महासंयोग कई जातकों के लिए पूर्वजों का आशीर्वाद और आर्थिक समृद्धि लेकर आ रहा है. आइए जानते हैं कि इस दिन से किन राशियों के 'अच्छे दिन' शुरू होने वाले हैं.

मिथुन राशि (Mithun Rashi)

लाभ: बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और यह गोचर आपके पांचवें (ज्ञान, बुद्धि व संतान) भाव में होगा.

प्रभाव: विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है. अचानक धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं. जो लोग शेयर बाजार, रिसर्च या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें उम्मीद से दोगुना मुनाफा मिल सकता है.

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तुला राशि (Tula Rashi)

लाभ: बुध का गोचर आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में हो रहा है, जहां शुक्र पहले से ही मौजूद हैं.

प्रभाव: आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आकर्षण बढ़ेगा. व्यापार में नए अवसर मिलेंगे और अटकी हुई डील्स फाइनल हो सकती हैं. वाणी के प्रभाव से आपके बिगड़ते काम बनने लगेंगे. कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

मकर राशि (Makar Rashi)

लाभ: आपके दशम (कर्म व करियर) भाव में लक्ष्मी-नारायण योग का निर्माण होगा.

प्रभाव: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए बेहतरीन कॉल आ सकते हैं. व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद भी सुलझ सकता है.

कुंभ राशि (Kumbh Rashi)

लाभ: आपके नौवें (भाग्य) भाव में बुध का आगमन हो रहा है.

प्रभाव: पितृ पक्ष के पहले दिन से ही भाग्य का पूरा साथ मिलने लगेगा. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. लंबे समय से रुके हुए सरकारी या कानूनी मामले सुलझेंगे. विदेश यात्रा या दूर की यात्राओं से भारी आर्थिक लाभ संभव है.

रखें इन बातों का ध्यान

- बुध ग्रह की शुभता बढ़ाने और पितृ शांति के लिए इस दिन से नियमित रूप से गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं.

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- बुध बुद्धि और वाणी का कारक है, इसलिए इस दौरान किसी का दिल न दुखाएं और सात्विक दिनचर्या का पालन करें.

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