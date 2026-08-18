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Budh Asta 2026: बुध के अस्त होने से अगले 30 दिन 4 राशियां रहेंगी मालामाल! मिलेगी पदोन्नति

Budh Asta 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध का अस्त होना बहुत ही अशुभ कहलाता है. ज्योतिषियों के मुताबिक, बुध के अस्त होने से 4 राशियों के करियर और कारोबार में बड़ा उछाल आने वाला है? आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

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बुध अस्त होकर लाएंगे इन राशियों के अच्छे दिन (Photo: ITG)
बुध अस्त होकर लाएंगे इन राशियों के अच्छे दिन (Photo: ITG)

Budh Asta 2026: वैदिक ज्योतिष में बुद्धि, व्यापार, तर्क और संचार के कारक ग्रह बुध का विशेष स्थान है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 18 अगस्त यानी आज बुध ग्रह सिंह राशि में अस्त होने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब कोई ग्रह सूर्य के अति निकट आता है, तो वह अस्त हो जाता है. बुध ग्रह अगले 30 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे.

यद्यपि किसी ग्रह का अस्त होना सामान्यतः उसकी शक्ति में कमी माना जाता है, लेकिन ग्रहों के राजा सूर्य के साथ सिंह राशि में बुध की यह स्थिति कई राशियों के लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगी. विशेष रूप से करियर और व्यापार के दृष्टिकोण से अगले 30 दिन 4 प्रमुख राशियों के लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाले हैं.

वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का अस्त होना करियर में नए अवसर लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी वाक्पटुता और कार्यकुशलता की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे पदोन्नति के योग बन रहे हैं. व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए और लाभदायक प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक लाभ होगा.

मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध ग्रह हैं. इस दौरान आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी. यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी की तलाश में थे, तो सफलता मिलेगी. मीडिया, लेखन और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतरीन है. आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है.

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सिंह राशि (Leo)
बुध आपकी ही राशि में अस्त हो रहे हैं, जिससे आपके सोचने-समझने की क्षमता और निर्णय लेने की शैली में निखार आएगा. आपके काम करने का तरीका प्रबंधकों को प्रभावित करेगा. नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा स्थानांतरण या प्रोजेक्ट मिल सकता है. समाज और कार्यस्थल दोनों जगह आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और विरोधी शांत रहेंगे.

तुला राशि (Libra)
तुला राशि के जातकों के लिए बुध का अस्त होना लाभ स्थान को प्रभावित करेगा, जो करियर के लिए उत्तम है. बिजनेस में नए सौदे तय होंगे जो भविष्य में बड़ा फायदा पहुंचाएंगे. नौकरी में सहकर्मियों की मदद से कठिन काम भी आसानी से पूरे होंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. करियर में स्थिरता आएगी.

विशेष उपाय
बुध के शुभ प्रभावों को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं और 'ऊं गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना भी शुभ रहेगा.

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