scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी के पानी से क्यों रूप चौदस पर धोते हैं बच्चें का चेहरा? जानें वजह

रूप चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के दिन सौंदर्य और रूप निखारने की परंपराओं से जुड़ा पर्व है. इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने, उबटन लगाने और शरीर की स्वच्छता का विशेष महत्व बताया गया है. इसी दिन अहोई अष्टमी के दिन रखे गए जल से बच्चों का चेहरा धुलाने की पारिवारिक परंपरा निभाई जाती है.

Advertisement
X
अहोई अष्टमी का व्रत संतान की रक्षा और उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए किया जाता है. (Photo: ITG)
अहोई अष्टमी का व्रत संतान की रक्षा और उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए किया जाता है. (Photo: ITG)

भारतीय संस्कृति में त्योहारों और व्रतों के साथ जुड़ी परंपराएं केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें कई ऐसी मान्यताएं भी शामिल हैं, जो पीढ़ियों से परिवारों में निभाई जा रही हैं. ऐसी ही एक विशेष परंपरा अहोई अष्टमी और रूप चौदस से जुड़ी है. अहोई अष्टमी पर जहां माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना के लिए निर्जला व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करती हैं. वहीं पूजा के दौरान मिट्टी की छोटी मटकी में जल भरकर रखने की भी परंपरा है. इस जल का उपयोग रूप चौदस की सुबह बच्चों का चेहरा धोने के लिए किया जाता है. ऐसा करने से बच्चों के चेहरे पर निखार आता है और वे रूपवान व आकर्षक बनते हैं.

अहोई अष्टमी का व्रत संतान की रक्षा और उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए किया जाता है. इस साल यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा. माताएं दिनभर व्रत रखती हैं और शाम को अहोई माता का पूजन करती हैं. पूजा में चांदी की अहोई, कलश और जल का विशेष महत्व होता है. कई परिवारों में मिट्टी की छोटी मटकी में स्वच्छ जल भरकर उसे पूजा स्थल पर रखा जाता है. पूजा के दौरान इस जल को अहोई माता के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ माना जाता है. इसके बाद मटकी को सुरक्षित रख दिया जाता है. ताकि रूप चौदस की सुबह उसका उपयोग किया जा सके.

संतान की मंगलकामना का सूत्र
रूप चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के दिन सौंदर्य और रूप निखारने की परंपराओं से जुड़ा पर्व है. इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने, उबटन लगाने और शरीर की स्वच्छता का विशेष महत्व बताया गया है. इसी अवसर पर अहोई अष्टमी के दिन रखे गए जल से बच्चों का चेहरा धुलाने की पारिवारिक परंपरा निभाई जाती है. मान्यता है कि अहोई माता के पूजन में रखा गया जल बच्चों के चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है और उन्हें स्वस्थ, तेजस्वी और आकर्षक बनाता है.

सम्बंधित ख़बरें

ahoi Ashtami 2026
अहोई अष्टमी 1 या 2 नवंबर को? जानें कल या परसों कब होगी पूजा
अहोई माता की आरती
1 नवंबर को अहोई अष्टमी, जानें पूजा विधि, व्रत कथा और चंद्रोदय का समय
Ahoi Ashtami 2026 Puja Shubh Muhurat
अहोई अष्टमी पर पूजा के लिए मिलेगा इतना ही समय, जानें शुभ मुहूर्त
Ahoi Ashtami Puja Vidhi
अहोई अष्टमी पर कब और कैसे करें अहोई माता की पूजा? जानें सरल विधि
November 2026 festival calendar: Dates for Ahoi Ashtami, Dhanteras, Diwali, Bhai Dooj, Chhath and Guru Nanak Jayanti
अहोई अष्टमी पर शुभ संयोग, बच्चों की तरक्की के लिए जरूर करें ये काम
Advertisement

इस परंपरा के पीछे मां की संतान के प्रति मंगलकामना और दोनों पर्वों के बीच धार्मिक संबंध भी दिखाई देता है. अहोई अष्टमी पर मां अपनी संतान के जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है. जबकि रूप चौदस पर उसी संतान के सौंदर्य और आरोग्य की कामना के साथ विशेष जल का उपयोग किया जाता है. इस प्रकार एक पर्व संतान की लंबी आयु और सुरक्षा का प्रतीक बनता है तो दूसरा उसके रूप और स्वास्थ्य को लेकर शुभकामनाओं से जुड़ जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी के पानी से क्यों रूप चौदस पर धोते हैं बच्चें का चेहरा? जानें वजह |
    सुर्ख लाल जोड़े में करवा चौथ पर सजीं युविका चौधरी, चांद निकलने का किया इंतजार, फोन में पति प्रिंस का दीदार कर खोला व्रत |
    'चुनाव आयोग पर संसद में चर्चा के लिए...', अमित शाह की विपक्ष को चुनौती |
    पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, देखें तस्वीरें |
    'राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को UP माफ नहीं करेगा', अमित शाह का सपा पर हमला |
    पीएम मोदी ने केवड़िया में रेनफॉरेस्ट का लोकार्पण किया, 400 करोड़ की सौगात दी |
    किसी ने गाड़ी तो किसी ने खाने का अरेंजमेंट किया... दूल्हे ने बनाया ऐसा वीडियो कि शादी में जुटे कई लोग! |
    बिहार में बड़ा सियासी खेला! दो निर्दलीय MLC बीजेपी में शामिल, राहुल राज की पार्टी में वापसी |
    गुजरात के केवड़िया में भव्य एकता परेड, पीएम मोदी ने दिलाई एकता की शपथ |
    हाईकोर्ट से बेल के बाद रामपुर जेल के बाहर ED की हलचल… आजम खान और अब्दुल्लाह आजम की रिहाई पर सस्पेंस गहराया
    Advertisement