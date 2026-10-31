scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सुर्ख लाल जोड़े में करवा चौथ पर सजीं युविका चौधरी, चांद निकलने का किया इंतजार, फोन में पति प्रिंस का दीदार कर खोला व्रत

करवा चौथ पर युविका चौधरी सुर्ख लाल अनारकली सूट में दुल्हन की तरह सजीं. मांग में सिंदूर, बालों में गजरा, मंगलसूत्र और डायमंड रिंग से उन्होंने अपना लुक पूरा किया. चांद निकलने का इंतजार करने के बाद युविका ने छलनी से चांद देखा और मोबाइल में पति प्रिंस नरूला की तस्वीर का दीदार कर अपना व्रत खोला. देखिए उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

Advertisement
X
युविका चौधरी करवा चौथ के लिए दुल्हन की तरह सजी नजर आईं. (Photo: ITG)
युविका चौधरी करवा चौथ के लिए दुल्हन की तरह सजी नजर आईं. (Photo: ITG)

करवा चौथ का त्योहार हो और अभिनेत्रियों के खूबसूरत लुक की चर्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. हर साल की तरह इस बार भी टीवी और बॉलीवुड की हसीनाएं अपने 16 श्रृंगार से अपने फैंस का दिल जीत रही हैं. इनमें टीवी एक्ट्रेस युविका चौधरी का नाम भी शामिल है. युविका यूं तो हर रंग में खूबसूरत लगती हैं, लेकिन करवा चौथ के लिए एक्ट्रेस ने सुर्ख लाल जोड़ा पहना. प्रिस नरूला से शादी के 8 साल बाद भी वो किसी नई-नवेली दुल्हन जैसे सजीं.

इस बार युविका चौधरी ने अपने करवा चौथ सेलिब्रेशन में एक ऐसे पल से सबका ध्यान खींच लिया, जिसने उनके फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला दी. सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन की तरह सजीं युविका ने पूरे रीति-रिवाज से चांद निकलने का इंतजार किया, लेकिन जब व्रत खोलने की बारी आई तो छलनी से चांद देखने के बाद उन्होंने फोन की स्क्रीन पर पति प्रिंस नरूला की तस्वीर का दीदार किया. उनकी प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

लाल अनारकली सूट में दुल्हन सी सजीं युविका
करवा चौथ के मौके पर युविका चौधरी ने अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक से फैंस का ध्यान खींच लिया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों शेयर कीं, जिनमें वह सुर्ख लाल रंग के अनारकली सूट में नजर आ रही हैं. उनके सूट पर गोल्डन रंग की बारीक कढ़ाई की गई है, जो पूरे आउटफिट को बेहद खूबसूरत और रॉयल लुक दे रही है. सूट का घेरदार डिजाइन और उस पर की गई कारीगरी उनके लुक को खास बना रही है. लाल रंग के इस खूबसूरत जोड़े में युविका किसी नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही हैं.

मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और बालों में गजरा
युविका ने अपने ट्रेडिशनल लुक को छोटी-छोटी चीजों से और खास बनाया. उन्होंने मांग में सिंदूर लगाया और माथे पर लाल बिंदी लगाई. वहीं, बालों में सजा सफेद गजरा उनके लुक में चार चांद लगा रहा था. उन्होंने चेहरे पर हल्का मेकअप किया, जिसमें उनकी खूबसूरती साफ नजर आ रही थी. लाल सूट के साथ सिंदूर, बिंदी और गजरे का कॉम्बिनेशन उन्हें पूरी तरह करवा चौथ वाले ट्रेडिशनल अंदाज में ढाल रहा था.


डायमंड रिंग और मंगलसूत्र ने बढ़ाई खूबसूरती
युविका ने अपने आउटफिट के साथ जूलरी का भी खास ध्यान रखा. उन्होंने गले में मंगलसूत्र पहना, जबकि कानों में पहने ट्रेडिशनल ईयररिंग्स उनके लुक के साथ खूब जंच रहे थे. हाथों में उन्होंने खूबसूरत चूड़ियां और डिजाइनर कड़े पहने थे. इसके अलावा उनकी उंगली में चमकती बड़ी डायमंड रिंग भी खास ध्यान खींच रही थी. हाथों पर लगी मेहंदी और नेलपेंट ने उनकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया. कुल मिलाकर, युविका की जूलरी से लेकर सूट की हर डीटेल उनके लुक को खास बना रही थी. 


छलनी से चांद देखा, फिर फोन पर किया पति प्रिंस का दीदार
युविका के करवा चौथ सेलिब्रेशन की सबसे खास बात उनका व्रत खोलने का अंदाज रहा. तस्वीरों में वह हाथों में पूजा की थाली और छलनी लिए नजर आ रही हैं. करवा चौथ पर महिलाएं चांद निकलने का इंतजार करती हैं और उसके दर्शन करने के बाद छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत खोलती हैं. युविका ने भी इस परंपरा को निभाया. उन्होंने पहले छलनी से चांद के दर्शन किए और फिर मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पति प्रिंस नरूला की तस्वीर देखी. इसके बाद उन्होंने अपना व्रत खोला.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी के पानी से क्यों रूप चौदस पर धोते हैं बच्चें का चेहरा? जानें वजह |
    सुर्ख लाल जोड़े में करवा चौथ पर सजीं युविका चौधरी, चांद निकलने का किया इंतजार, फोन में पति प्रिंस का दीदार कर खोला व्रत |
    'चुनाव आयोग पर संसद में चर्चा के लिए...', अमित शाह की विपक्ष को चुनौती |
    पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, देखें तस्वीरें |
    'राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को UP माफ नहीं करेगा', अमित शाह का सपा पर हमला |
    पीएम मोदी ने केवड़िया में रेनफॉरेस्ट का लोकार्पण किया, 400 करोड़ की सौगात दी |
    किसी ने गाड़ी तो किसी ने खाने का अरेंजमेंट किया... दूल्हे ने बनाया ऐसा वीडियो कि शादी में जुटे कई लोग! |
    बिहार में बड़ा सियासी खेला! दो निर्दलीय MLC बीजेपी में शामिल, राहुल राज की पार्टी में वापसी |
    गुजरात के केवड़िया में भव्य एकता परेड, पीएम मोदी ने दिलाई एकता की शपथ |
    हाईकोर्ट से बेल के बाद रामपुर जेल के बाहर ED की हलचल… आजम खान और अब्दुल्लाह आजम की रिहाई पर सस्पेंस गहराया
    Advertisement