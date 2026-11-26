धनु राशि वालों के लिए आज साझेदारी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. करियर और कारोबार में सक्रियता बनाए रखेंगे. अपने लक्ष्यों पर ध्यान देंगे. परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. दूसरों के सहयोग से काम पूरे होंगे. आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. नियमों का पालन करेंगे. कोई भी पहल करने से पहले सोच-विचार करें. विनम्रता से काम निकालेंगे. लोगों के साथ तालमेल बढ़ेगा. वाणी और व्यवहार में मिठास रहेगी. लाभ के अवसर बेहतर होंगे. योजनाबद्ध तरीके से सफलता मिलेगी.

और पढ़ें

नौकरी-व्यवसाय: करियर में तेजी बनी रहेगी. टीम के साथ मिलकर काम करेंगे. कारोबार में मान-सम्मान बढ़ेगा. कामकाज का प्रबंधन बेहतर रहेगा. दूसरों का सहयोग करेंगे. व्यापारिक मामलों में उपलब्धियां मिल सकती हैं.

धन-संपत्ति: योजनाओं से आर्थिक लाभ मिलेगा. पद और प्रतिष्ठा बनी रहेगी. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. खर्च नियंत्रित रहेंगे. जरूरी सूचनाएं मिल सकती हैं. सोच-समझकर फैसले लें.

प्रेम-मैत्री: भावनात्मक मामलों में सकारात्मकता बनी रहेगी. परिवार के कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. रिश्तों को महत्व देंगे. मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य-मनोबल: विनम्रता बनाए रखें. दिखावे और किसी के उकसावे में आने से बचें. बातचीत में सहज रहें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें. सतर्कता बनाए रखें.



Advertisement

शुभ अंक : 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

---- समाप्त ----