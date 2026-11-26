वृश्चिक राशि वालों के लिए आज सादगी और सावधानी के साथ आगे बढ़ने का दिन है. विरोधियों की सक्रियता से कामकाज प्रभावित हो सकता है. व्यापार में सतर्क रहें. अनुशासन और नियमों का पालन करें. यात्रा के दौरान सावधानी बरतें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. समझदारी से काम लें. जरूरी कामों को समय पर पूरा करें. परिवार के लोगों से बातचीत और सलाह लेते रहें. किसी भी मामले में जल्दबाजी न करें.

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नौकरी-व्यवसाय: पेशेवर मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं. कामकाज सामान्य रहेगा. बहस और विवाद से बचें. अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें. कार्यक्षमता पर भरोसा रखें. पैसों के लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें.

धन-संपत्ति: अचानक कुछ खर्च बढ़ सकते हैं. बजट पर ज्यादा बोझ न आने दें. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. जोखिम उठाने से बचें. अपने आर्थिक लक्ष्यों पर ध्यान दें. लेनदेन में सतर्क रहें.

प्रेम-मैत्री: निजी मामलों में दूसरों के बेवजह दखल से बचें. रिश्तों में धैर्य बनाए रखें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. मित्रों के साथ सहज व्यवहार रखें. दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद न करें.

स्वास्थ्य-मनोबल: सरल और सहज व्यवहार बनाए रखें. सोच-समझकर फैसले लें. योजना के अनुसार काम करें. सेहत से जुड़े संकेतों को नजरअंदाज न करें.

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें. अपने वादे पूरे करें.



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शुभ अंक : 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग : लाल सिंदूरी

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