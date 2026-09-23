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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 23 सितंबर 2026: आज 23 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 23 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग 23 सितंबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद

तिथि
शुक्ल पक्ष द्वादशी - 10:50 पी एम तक

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नक्षत्र
श्रवण - 09:09 ए एम तक

योग
सुकर्मा - 04:27 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:10 AM
सूर्यास्त- 6:17 PM
चन्द्रोदय- 4:26 पी एम
चन्द्रास्त- 3:35 ए एम, सितम्बर 24

अशुभ काल
राहू- 12:13 पी एम से 01:44 पी एम
यम गण्ड- 07:41 ए एम से 09:12 ए एम
कुलिक- 10:42 ए एम से 12:13 पी एम
दुर्मुहूर्त- 11:49 ए एम से 12:38 पी एम
वर्ज्यम्- 01:23 पी एम से 03:05 पी एम

शुभ काल
अमृत काल- 11:34 पी एम से 01:15 ए एम, सितम्बर 24
ब्रह्म मुहूर्त- 04:35 ए एम से 05:22 ए एम

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