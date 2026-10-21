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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 अक्टूबर 2026: आज 21 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 21 October 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचाग- 12 अक्टूबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन

तिथि
शुक्ल पक्ष द्वितीया- अक्टूबर 11 09:31 PM- अक्टूबर 12 10:13 PM
शुक्ल पक्ष तृतीया- अक्टूबर 12 10:13 PM- अक्टूबर 13 11:28 PM

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नक्षत्र
स्वाति- अक्टूबर 11 10:32 PM- अक्टूबर 12 11:52 PM
विशाखा- अक्टूबर 12 11:52 PM- अक्टूबर 14 01:42 AM

योग
विष्कुम्भ- अक्टूबर 11 09:05 PM- अक्टूबर 12 08:31 PM
प्रीति- अक्टूबर 12 08:31 PM- अक्टूबर 13 08:23 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:26 AM
सूर्यास्त- 6:00 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 12 7:43 AM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 12 6:56 PM

अशुभ काल
राहू- 7:53 AM- 9:19 AM
यम गण्ड- 10:46 AM- 12:13 PM
कुलिक- 1:40 PM- 3:06 PM
दुर्मुहूर्त- 12:36 PM- 01:22 PM, 02:55 PM- 03:41 PM
वर्ज्यम्- 05:54 AM- 07:37 AM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:50 AM- 12:36 PM
अमृत काल- 02:33 PM- 04:14 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:50 AM- 05:38 AM

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