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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 सितंबर 2026: आज 16 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 16 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 16 सितंबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद

तिथि
शुक्ल पक्ष पंचमी- सितंबर 15 07:44 AM- सितंबर 16 08:59 AM

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नक्षत्र
विशाखा- सितंबर 15 03:21 PM- सितंबर 16 05:22 PM

योग
वैधृति- सितंबर 15 12:19 PM- सितंबर 16 12:22 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:06 AM
सूर्यास्त- 6:25 PM
चन्द्रोदय- 11:04 AM
चन्द्रास्त- 9:19 PM

अशुभ काल
राहू- 12:16 पी एम से 01:48 पी एम
यम गण्ड- 07:39 ए एम से 09:11 ए एम
कुलिक- 10:43 ए एम से 12:16 पी एम
दुर्मुहूर्त- 11:51 ए एम से 12:40 पी एम
वर्ज्यम्- 09:47 पी एम से 11:33 पी एम

शुभ काल
अमृत काल- 07:50 ए एम से 09:34 ए एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:41 AM- 05:29 AM

शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 05:22 पी एम से 06:07 ए एम, सितम्बर 17    
अमृत सिद्धि योग- 05:22 पी एम से 06:07 ए एम, सितम्बर 17
रवि योग- 05:22 पी एम से 06:07 ए एम, सितम्बर 17          

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