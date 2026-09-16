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आज 16 सितंबर 2026 मकर राशिफल: अपनों के साथ सुखद समय बांटेंगे, सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 16 September 2026, Capricorn Horoscope Today: व्यापार प्रभावशाली रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. कामकाज के अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधकीय प्रदर्शन बेहतर रखेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी.

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capricorn horoscope
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करियर में सहज स्थिति रहेगी. व्यवसाय में सफलता से उत्साह बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में उल्लेखनीय मामले गति लेंगे. लाभ और उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. बड़े लक्ष्य पाने की कोशिश होगी. कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. तेजी से कार्य करंेगे. परिजनों से भेंट होगी. बेहतर लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं. महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे. शासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में उत्तम परिणाम बनेंगे. प्रतिभा के बल आगे बढ़ेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य पाने की सोच रखेंगे. सभी का सहयोग बना रहेगा. वाणिज्यिक अनुकूल रहेगा.

धन संपत्ति- उपलब्धियां बढ़ी रहेंगी. व्यापार प्रभावशाली रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. कामकाज के अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधकीय प्रदर्शन बेहतर रखेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक स्तर बेहतर होगा. परिवार में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. रिश्तों में मिठास रखेंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. अपनों के साथ सुखद बांटेंगे. आवश्यक सूचना साझा करेंगे. मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. वाणी व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. तेजी बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 5, 7 और 8

शुभ रंग : लहसुनिया

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