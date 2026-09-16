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आज 16 सितंबर 2026 मीन राशिफल: परिवार में होगी अनबन, सेहत का रखें खास ख्याल

Aaj ka Meen Rashifal 16 September 2026, Pisces Horoscope Today: सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. बात मजबूती से कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा.

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pisces horoscope
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भाग्य की राह पर अग्रसर होंगे. लोग मदद बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आएगी. परिणाम पक्ष में बनेंगे. मन की बात कह पाएंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. योजनाओं के संचालन में सफल रहेंगे. लंबित विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. उच्च शिक्षा पर जोर होगा. कार्य कुशलता बढ़ेगी. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे. प्रभाव में वृद्धि रहेगी. धर्म आस्था को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लाभ में उछाल आएगा. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. सक्रियता से अवसर साधेंगे. कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे. असहजताएं स्वतः दूर होंगी.

धन संपत्ति- आर्थिकी में सुधार आएगा. कार्यों में संवार रहेगी. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. आय के नए स्त्रोत निर्मित होंगे. बचत पर जोर रखेंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह पर जोर बनाए रखेंगे. घर परिवार में अनुकूलन बढ़ा हुआ रहेगा. मन की बात उचित लोगों में साझा कर पाएंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. बात मजबूती से कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- भरोसा बढ़ा रहेगा. श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण करेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. व्यवहार में उमंग उत्साह रहेगा.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. तीर्थ जाएं.

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शुभ अंक : 3, 7 और 8

शुभ रंग : लेमन

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