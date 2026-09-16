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आज 16 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 16 September 2026, Aquarius Horoscope Today: सुख संसाधन बढ़ाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. विरोधियों में हताशा रहेगी. पेशेवरों में विश्वास बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. साहस बढ़ा हुआ रहेगा.

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aquarius horoscope
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प्रशासनिक कार्य पक्ष में बनेंगे. प्रबंधन में अपेक्षा से अच्छे परिणाम देंगे. विविध कामकाजी मामले अनुकूल रहेंगे. कार्यव्यवस्था को मजबूती देंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़त पर रहेगा. प्रयासों को समर्थन मिलेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न रहेगा. सुख संसाधन बढ़ाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. विरोधियों में हताशा रहेगी. पेशेवरों में विश्वास बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. साहस बढ़ा हुआ रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी गतिविधियां प्रभावी रहेंगी. वाणिज्यिक पक्ष बेहतर बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहंेगेे. लगन से लक्ष्य पाएंगे. पदोन्नति संभव हैं. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- सभी मामलों में राहत रहेगी. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. पैतृक विषय गति पाएंगे. प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. सहयोगियों से भेंट होगी.

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प्रेम मैत्री- अपनों से नजदीकी बढ़ेगी. प्रेम स्नेह में बेहतर समय बिताएंगे. अपनों के लिए वक्त निकालेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. भेंटवार्ता हितकर रहेगी. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. मैत्री की भावना बढ़ेगी. संपर्क संवाद संवारेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. सेहत सुधार लेगी. दोष दूर होंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. मनोबल में वृद्धि होगी.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. ध्यान बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 5, 7 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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