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आज 16 सितंबर 2026 तुला राशिफल: वार्ता में जल्दबाजी से बचेंगे, करें विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा

Aaj ka Tula Rashifal 16 September 2026, Libra Horoscope Today: अच्छे मेजबान बने रहेंगे. भेेंटवार्ताएं सफल होगी. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. विविध कार्यों में तेजी पर जोरबनाए रखेंगे.

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libra horoscope
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करीबी महत्वपूर्ण मामलों में सहायक होंगे. घर पर स्वजनों का आना बढ़ेगा. अपनों से प्रभावपूर्ण संवाद बनाए रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. निजी संबंधों में सुधार आएगा. सबको जोड़े रखेंगे. धन संपत्ति के विषयों में तेजी आएगी. बचत पर जोर रखेंगे. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. भव्य एवं आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. भेेंटवार्ताएं सफल होगी. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. विविध कार्यों में तेजी पर जोरबनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक मामलों में सक्रियता आएगी. कार्यक्षेत्र में शुभता बढ़ेगी. व्यवसाय में इच्छित फलवृद्धि होगी. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. पेशेवर रुचि बढ़ाएंगे. व्यापार में बढ़त रहेगी.

धन संपत्ति- धन संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी.  लाभ-प्रभाव बढ़ेगा. संपत्ति संबंधी विषय हल होंगे. बैंकिंग कार्यों पर फोकस बना रहेगा. परंपरागत विषयों को आगे बढ़ाएंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे.

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प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों के साथ भेंट बढ़ाएंगे. वार्ता में जल्दबाजी से बचेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. प्रियजनों से संपर्क संवाद संवारेंगे. वचन पालन बनाए रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. सुख साझा करेंगे. रक्त संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जबावदेही लेेने का भाव रहेगा. खानपान प्रभावी रहेगा. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. साजसज्जा बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

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