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आज 16 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: शुभ सूचनाएं मिलेंगी, साझेदारी बढ़ेगी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 September 2026, Scorpio Horoscope Today: कला कौशल बढ़ाने की कोशिश रहेगी. अवरोधों में कमी आएगी. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि रहेगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

लोगों से बेहतर संवाद बना रहेगा. करीबी प्रसन्न व प्रभावित होंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. विविध प्रयोगों को आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. आसपास के वातवरण में शुभता का संचार बना रहेगा. वाणी व्यवहार आत्मविश्वास से भरा रहेगा. रिश्तों में मधुरता रहेगी. लक्ष्यों को बखूबी साधेंगे. नए विषयों में उत्साह बनाए रहेंगे. कला कौशल बढ़ाने की कोशिश रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अवरोधों में कमी आएगी. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- लाभ में वृद्धि होगी. लगन से परिणाम संवारेंगे. करियर संवार के मौके बनेंगे. व्यापार में सहजता सक्रियता बढ़ाएंगे. कार्यस्थल पर पर्याप्त समय देंगे. वाणिज्यिक विषयो में रुचि दिखाएंगे.

धन संपत्ति- इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. नवीन कार्यों में आगे रहेंगे. जिम्मेदारों का समर्थन रहेगा. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी. निर्णय में सहज रहेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

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प्रेम मैत्री- प्रियजन की इच्छा का सम्मान बनाए रखेंगे. स्वजनों की भावनाओं को समझेंगे. घरवालों को सुखद सरप्राइज करेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ख्याल रखेंगे. मित्रता मजबूत बनी रहेगी. अपनों को अचंभित करेंगे. परस्पर सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सम्मान की भावना रखेंगे. सामंजस्यता व साझेदारी बढ़ेगी. स्वाभिमान बढ़ेगा. जोखिमकार्य में रुचि लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. तेजी दिखाएं.

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शुभ अंक : 5, 7, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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