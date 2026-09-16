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आज 16 सितंबर 2026 धनु राशिफल: आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं, स्मार्ट वर्क पर जोर दें

Aaj ka Dhanu Rashifal 16 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: योजनानुसार कार्य करते रहें. पेशेवर मामलों में सजगता से काम लें. व्यवसायिक सफलता मध्यम रहेगी. स्मार्ट वर्क पर जोर दें.

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sagittarius horoscope
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आर्थिक दबाव में नहीं आएं. खर्च की अधिकता  बनी रह सकती है. परिस्थिति प्रभावित होगी. नियम से आगे बढ़ते रहें. करियर कारोबार के लेनदेन में अनुशासन बनाए रखें. रिश्तेदारों का समर्थन बना रहेगा. पेशेवर कार्यों को स्पष्टता लाएंगे. बजट पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. भूलचूक करने से बचें. पूंजीगत निवेश में सक्रियता आएगी. कामकाज का फल पूर्ववत् रहेगा. विदेश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. बड़ों का सहयोग रहेगा. अतिउत्साह में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक प्रयास साधारण रहेंगे. विपक्ष से सतर्कता बढ़ाएं. योजनानुसार कार्य करते रहें. पेशेवर मामलों में सजगता से काम लें. व्यवसायिक सफलता मध्यम रहेगी. स्मार्ट वर्क पर जोर दें.

धन संपत्ति- करियर कारोबार में उतावली में निर्णय लेने सें बचें. वित्त प्रबंधन को बेहतर बनाए रखें. धोखे के शिकार हो सकते हैं. अफवाह व प्रलोभन में न आएं. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाए रहें.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में बेहतर स्थिति बनाए रहें. रिश्तों पर जोर रहेगा. प्रेम प्रदर्शन में सहजता से काम लें. अपनों की खुशी का ख्याल रहेगा. रिश्तेदारों से भेंट हो सकती है. चर्चा संवाद अवसर बने रहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालें. वादविवाद से बचें. संकोच बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक पर बल दें. लक्ष्य पर ध्यान दें. आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं. तैयारी से आगे बढ़ें. मनोबल ऊंचा बनाए रखें.

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आज का उपाय: विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. दिखावे से बचें.

शुभ अंक : 3, 7 और 8

शुभ रंग : पाइनेपल

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