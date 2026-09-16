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आज 16 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: सुविधाओं में रुचि दिखाएंगे, सोचकर बात रखेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 16 September 2026, Leo Horoscope Today: पूर्वाग्रह में आने से बचें. निजी मामलों में फोकस बढ़ेगा. स्वार्थ का त्याग करें. परिजनों की सीख पर ध्यान दें. सहनशीलता बनाए रखें.

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निजी मामलों को प्राथमिकता में रखेंगे. व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान देंगे. कामकाजी प्रबंधन में सहजता रहेगी. धैर्य धर्म से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. अनुभवियों से सीख सलाह रखें. परिवार के मामलों पर अधिक ध्यान देंगे. बहस विवाद में तुरत प्रतिक्रिया देने से बचें. भौतिक वस्तुओं व सुविधाओं में रुचि दिखाएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. अपनों को अनदेखा न करें. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. सजगता से आगे बढें. बड़प्पन से काम लें. स्वार्थ भाव त्यागें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी सहज रहें. जिद व अहंकार में न आएं. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. योजना बनाकर कार्य करें. व्यापार में शुभता रहेगी. विविध विषयों में तेजी रखेंगे. उपलब्धियों पर फोकस होगा.

धन संपत्ति- भौतिक सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा. व्यावसायिक विषयों की सूची बनाकर उन्हें पूरा करेंगे. सौदेबाजी में जल्दी न करें. अनुबंधों में प्रलोभन से बचें. स्मार्टनेस रखेंगे. सोचकर बात रखेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से समन्वय बनाए रखें. आवेश में न आएं. परिजनों से नजदीकी बढ़ाएं. वरिष्ठों का आदर सम्मान रखें. प्रिय की भावनाओं को समझें. पूर्वाग्रह में आने से बचें. निजी मामलों में फोकस बढ़ेगा. स्वार्थ का त्याग करें. परिजनों की सीख पर ध्यान दें. सहनशीलता बनाए रखें.

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सबका सम्मान रखेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन बेहतर बनाए रखें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. जांच नियमित कराएं. अपनों से भेंट होगी. निजी प्रदर्शन सामान्य रहेगा. मनोबल बढ़ाएं.

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आज का उपाय: विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. समझ बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1, 5 और 7

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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